Antalya’ya yasak!
Antalyaspor'a, Oktay Delibalta transferinde yaşanan süreç ile alakalı 2 dönem transfer yasağı getirildi. Bu yasak devre arasını ve gelecek sezon yaz transfer dönemini kapsayacak. Başkan Ali Şafak Öztürk, "Çok üzgünüz. Yasağın kalkması için çalışacağız. Önceki yönetimin ihmali" dedi.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe zirveye yerleşti
Toplam 1
Yorum
ilkmektepli Dünyanın en çok bilmeyenleri ; FENER iki yıldır Molde ,Ajax ,Dinamo Moskova ,Braga , Monaco , Grasshoopers dan sonra şlimdi de Feyonord'u yendi.. Gözterin başka takım vbar mı ? Tabii Türkiye'de MHK sağoılsun.
- Van Persie kulübede
Toplam 2
Yorum
ilkmektepli Yapmak ve diye düşünüyorumdan başka söyleyecek kelamı olmayan malum kişiler feci şekilde kabak olmuş vaziyetteler.
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 15
Yorum
buyuk1907 siz miyiz biz 8 tane veya 4 tane yiyelim.maç bitti fb 1 - feyenoord 0.demek ki her lafın altına girmeyeceksin.
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