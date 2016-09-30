 Antalya’ya yasak! – Fotomaç – 30 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Antalya’ya yasak!

    Antalya’ya yasak!
    'a, Oktay Delibalta transferinde yaşanan süreç ile alakalı 2 dönem transfer yasağı getirildi. Bu yasak devre arasını ve gelecek sezon yaz transfer dönemini kapsayacak. Başkan Ali Şafak Öztürk, "Çok üzgünüz. Yasağın kalkması için çalışacağız. Önceki yönetimin ihmali" dedi.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalya’ya yasak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.