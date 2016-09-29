İki dönem transfer yasağı geldi
Antalyaspor'a Oktay Delibalta transferinde yaşanan süreç ile alakalı 2 dönem transfer yasağı getirildi. Bu yasak devre arasını ve gelecek sezon yaz transfer dönemini kapsayacak.
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Oktay Delibalta'nın Mersin İdmanyurdu'ndan transferinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Futbol Federasyonu tarafından Antalyaspor Kulübü'ne 2 dönem transfer ve tescil dönemi için men kararı verildiğini söyledi.
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligde sportif açıdan iyi başlangıç yapamadıklarını ve bu sürecin kısa sürede değişeceğine inandığını söyledi.
Antalyaspor Kulübü'ne transfer yasağı geldiğini dile getiren Öztürk, "Oktay Delibalta'nın Mersin İdmanyurdu takımından geçen sezon devre arasında transferinde usülsüzlük nedeniyle ceza verildi. Antalyaspor'un Oktay'ın kulübüyle feshine yol açtığı iddiasıyla Antalyaspor Kulübü'ne 2 transfer ve tescil dönemi için men kararı verildi" dedi.
Cezayı kaldırmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Öztürk, Antalyaspor'u daha iyiye taşıyabilmek için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligde sportif açıdan iyi başlangıç yapamadıklarını ve bu sürecin kısa sürede değişeceğine inandığını söyledi.
Antalyaspor Kulübü'ne transfer yasağı geldiğini dile getiren Öztürk, "Oktay Delibalta'nın Mersin İdmanyurdu takımından geçen sezon devre arasında transferinde usülsüzlük nedeniyle ceza verildi. Antalyaspor'un Oktay'ın kulübüyle feshine yol açtığı iddiasıyla Antalyaspor Kulübü'ne 2 transfer ve tescil dönemi için men kararı verildi" dedi.
Cezayı kaldırmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Öztürk, Antalyaspor'u daha iyiye taşıyabilmek için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 15:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Napoli'yi durdurmak için..."
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Yorum
asilkartal şenol hocanın bir an önce gol atma işini çözmesi ve ilerideki oyuncularında pas yaprak devam etmleri işini çözmesi gerek, kaç maçtır stres içinde maçları izliyoruz bol gollü kazanacağımız maçları tek golle sonlandırıyoruz üzülüyoruzz :(
- Karınca gibi çalıştı
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EROL HOCA BECK GÖKHANDAN BİN KAT DAHA TECRÜBELİ VE DİSİPLİNLİ BİR FUTBOLCU
- O frikik haftanın golüne aday
Toplam 1
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KARTAL22 EN İYİ GOL Q7 NİN. EN YAKIN RAKİBİDE KOPENHAGLI DELANEY
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