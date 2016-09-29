 İki dönem transfer yasağı geldi – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    İki dönem transfer yasağı geldi

    İki dönem transfer yasağı geldi

    'a Oktay Delibalta transferinde yaşanan süreç ile alakalı 2 dönem transfer yasağı getirildi. Bu yasak devre arasını ve gelecek sezon yaz transfer dönemini kapsayacak.

    Başkanı Ali Şafak Öztürk, Oktay Delibalta'nın Mersin İdmanyurdu'ndan transferinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Futbol Federasyonu tarafından Antalyaspor Kulübü'ne 2 dönem transfer ve tescil dönemi için men kararı verildiğini söyledi.

    Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligde sportif açıdan iyi başlangıç yapamadıklarını ve bu sürecin kısa sürede değişeceğine inandığını söyledi.

    Antalyaspor Kulübü'ne transfer yasağı geldiğini dile getiren Öztürk, "Oktay Delibalta'nın Mersin İdmanyurdu takımından geçen sezon devre arasında transferinde usülsüzlük nedeniyle ceza verildi. Antalyaspor'un Oktay'ın kulübüyle feshine yol açtığı iddiasıyla Antalyaspor Kulübü'ne 2 transfer ve tescil dönemi için men kararı verildi" dedi.

    Cezayı kaldırmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Öztürk, Antalyaspor'u daha iyiye taşıyabilmek için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:50
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