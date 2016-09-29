Eto'o'da flaş gelişme
Antalyaspor yönetimi, süresiz kadro dışı bırakılan Samuel Eto'o'yu affetti. Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk, Eto'o'nun yeniden A takımla çalışacağını açıkladı.
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Kamerunlu golcü Samuel Eto'o'nun A takım kadrosu dışında çalıştığını hatırlattı. Eto'o'nun sosyal medyadaki açıklamalarının nedenleri hakkında kendisiyle görüşmeler yaptıklarını belirten Öztürk, "Bu nedenleri değerlendirme süreci oldu. Süreç sonunda da kendisiyle de konuşularak ve sonradan yapılan paylaşımı göz önünde bulundurularak pişman olduğu görüşünü söyledi. Son açıklamada da kendisinin yönetimi hedef almadığı görülmüştür. Eto'o'nun yeniden A takımda çalışmasına karar verdik" diye konuştu.
Öztürk, Antalyaspor'un menfaatleri üzerinde hiç kimsenin bulunmadığını vurguladı. Bu düşüncenin sadece bir kişi değil herkes için geçerli olduğunu aktaran Öztürk, şöyle konuştu:
"Eto'o önemli bir futbolcu ve takım içi dengelerin doğru kurulması lazım. Biz doğru şekilde kurmaya çabalıyoruz. Biz doğru düşündüğümüz, takımın menfaatlerine olacak her türlü aksiyonu almaktan çekinmedik. Oyuncumuzun geri dönüşü daha pozitif olacaktır. Takımın ve oyuncularımızın performansına olumlu yansıyacaktır. Düzen bulanıklığını düzeltmeye çalışıyoruz. Performanstaki dalgalanmanın da bu olduğunu düşünüyoruz."
Eto'o'nun değerli ve takıma kazandırılması gerektiğine değinen Öztürk, ırkçılıkla ithamın çok ağır olduğunu ve dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.
Öztürk, Antalyaspor'un menfaatleri üzerinde hiç kimsenin bulunmadığını vurguladı. Bu düşüncenin sadece bir kişi değil herkes için geçerli olduğunu aktaran Öztürk, şöyle konuştu:
"Eto'o önemli bir futbolcu ve takım içi dengelerin doğru kurulması lazım. Biz doğru şekilde kurmaya çabalıyoruz. Biz doğru düşündüğümüz, takımın menfaatlerine olacak her türlü aksiyonu almaktan çekinmedik. Oyuncumuzun geri dönüşü daha pozitif olacaktır. Takımın ve oyuncularımızın performansına olumlu yansıyacaktır. Düzen bulanıklığını düzeltmeye çalışıyoruz. Performanstaki dalgalanmanın da bu olduğunu düşünüyoruz."
Eto'o'nun değerli ve takıma kazandırılması gerektiğine değinen Öztürk, ırkçılıkla ithamın çok ağır olduğunu ve dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 15:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tam 43 bin kişi izledi
Toplam 2
Yorum
NİHATBABA BENCE ERENİN GOLERİ GÜZELDIIIIIRRR
- "Napoli'yi durdurmak için..."
Toplam 3
Yorum
bjkli favori takımlara karşı daha iyi oynuyoruz göreceğiz bakalım kimin daha çok çalışması lazım
- "Napoli'yi durdurmak için..."
Toplam 3
Yorum
ada favori beşiktaş ilk galibiyetimizi italya'da alacğımıza inanıyorum
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