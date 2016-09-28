Morais: G.Saray'ı yenmek zorundayız

Antalyaspor Teknik Direktörü Jose Morais, ligde üst sıralara çıkabilmek için Galatasaray'ı yenmek istediklerini belirtti.

Morais, Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaray maçının zorlu geçeceğini söyledi.

Türkiye'nin en iyi takımlarından birine karşı deplasmanda oynayacaklarına dikkati çeken Morais, takım olarak hedefledikleri noktaya ulaşabilmek için sıkı bir şekilde çalıştıklarını kaydetti.

Galatasaray maçına çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Morais, "Deplasmandan iyi sonuç alacağımıza inanıyorum. Kazanmak istiyoruz. Galatasaray maçı önem arz eden ancak dönüm noktası bir maç değil. Ligde üst sıralara çıkabilmek için bu maçı kazanmayı amaçlıyoruz. Ligde önümüzde alabileceğimiz çok puanlar var ve inandığımız sürece bu puanları alacağız." dedi.

Bir gazetecinin, "Eto'o'nun takımla birlikte olmaması avantaj mı, dezavantaj mı?" şeklindeki sorusuna Morais, şöyle yanıt verdi:

"Bildiğiniz üzere ligdeki 5 maçın 3 maçını Eto'o ile oynadık. Bu 3 maçta da 0 puan aldık. Eto'o'nun eksikliği 'eksi ya da artı olacak' diye düşünce belirtemem. Son maçta Eto'o'suz oynadık iyi mücadele sergiledik. Burada önemli olan nokta takım olabilmek. Bu yönde çalışmak istiyoruz. Bütün futbolcularım galibiyete inanmak zorundalar. Bu takıma galibiyet getirecek güç inançtır. Bir isim üzerinden değerlendirme yapamam. Ben herkese inanıyorum."



Hazırlıklar sürüyor

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında, 2 Ekim Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Jose Morais yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve istasyon çalışmasının ardından dar alanda pas ve şut çalışması yapıldı. Futbolcuların oldukça hırslı göründüğü antrenmana kadro dışı bırakılan Samuel Eto'o katılmadı.