Eto’o yönetimi böldü
Antalyaspor’un bugünkü yönetim kurulu toplantısında, bazı yöneticilerin Kamerunlu yıldızın affedilmesini, bazılarının ise kadro dışı durumunun devam etmesini isteyeceği öğrenildi.
Antalyaspor'da şok bir kararla kadro dışı bırakılan Samuel Eto'o'nun durumu için bugün kritik bir toplantı yapılacak. Kırmızıbeyazlılar'ın yönetim kurulunda bu konu masaya yatırılacak ve yönetim içinde ikiye bölünmeler olduğu öğrenildi. Yöneticilerden bazıları Kamerunlu yıldızın faydalı olacağına inanırken, bazılarının da mevcut durumunun devam etmesini istediği öğrenildi.
Eto'o'nun sosyal medyadaki, "Siyahi olduğum için saygı duymuyorlardır" ifadesine tepki gösteren Başkan Ali Şafak Öztürk, toplantıda son sözü söyleyecek. Dünyaca ünlü golcünün Antalyaspor'daki geleceği hakkında kritik G.Saray maçı öncesi yönetimin vereceği karar büyük bir önem taşıyor.
Eto'o'nun sosyal medyadaki, "Siyahi olduğum için saygı duymuyorlardır" ifadesine tepki gösteren Başkan Ali Şafak Öztürk, toplantıda son sözü söyleyecek. Dünyaca ünlü golcünün Antalyaspor'daki geleceği hakkında kritik G.Saray maçı öncesi yönetimin vereceği karar büyük bir önem taşıyor.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
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Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
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BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
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gsli hüso arena boş kalmasın
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