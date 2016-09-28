 Eto’o yönetimi böldü – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Eto’o yönetimi böldü

    Eto’o yönetimi böldü

    ’un bugünkü yönetim kurulu toplantısında, bazı yöneticilerin Kamerunlu yıldızın affedilmesini, bazılarının ise kadro dışı durumunun devam etmesini isteyeceği öğrenildi.

    'da şok bir kararla kadro dışı bırakılan Samuel Eto'o'nun durumu için bugün kritik bir toplantı yapılacak. Kırmızıbeyazlılar'ın yönetim kurulunda bu konu masaya yatırılacak ve yönetim içinde ikiye bölünmeler olduğu öğrenildi. Yöneticilerden bazıları Kamerunlu yıldızın faydalı olacağına inanırken, bazılarının da mevcut durumunun devam etmesini istediği öğrenildi.

    Eto'o'nun sosyal medyadaki, "Siyahi olduğum için saygı duymuyorlardır" ifadesine tepki gösteren Başkan Ali Şafak Öztürk, toplantıda son sözü söyleyecek. Dünyaca ünlü golcünün Antalyaspor'daki geleceği hakkında kritik G.Saray maçı öncesi yönetimin vereceği karar büyük bir önem taşıyor.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:11
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