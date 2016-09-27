 Eto'o affedilecek mi? – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Eto'o affedilecek mi?

    Eto'o affedilecek mi?

    Antalyapsor'un yarın yapılacak yönetim kurulunda Samuel Eto'o'nun bazı yöneticilerin yıldız futbolcunun affedilmesini, bazılarının da kadro dışı kalmasının devam etmesini isteyeceği öğrenildi.

    Yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Eto'o, takımdan ayrı kendisine verilen özel antrenman programı kapsamında çalışmalarına devam ederken yıldız futbolcunun sosyal medya hesabındaki açıklamasından dolayı kadro dışı kalmasına karar veren yönetimi, yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında Kamerunlu oyuncu hakkında karar verecek.

    Antalyaspor yönetim kurulu üyeleri, yıldız futbolcu hakkında verilecek kararda ikiye bölündü. Yönetim kurulu üyelerinden bazıları Eto'o'nun takımda kalmasının faydalı olacağı inanırken, bazıları da kadro dışı kalmasının uygun olduğu görüşünü savunuyor. Yönetim kurulu üyelerinin Eto'o konusunu yarınki toplantıda yeniden değerlendirme yapılacağı bildirildi.

    Eto'o'nun sosyal paylaşım hesabındaki açıklamalarda, "Siyahi olduğum için saygı duymuyorlardır" ifadesine tepki gösteren Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, toplantıda son sözü söyleyecek. Yıldız futbolcunun Antalya'daki geleceği hakkında maçı öncesi yönetimin vereceği karar büyük önem taşıyor.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 15:15
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