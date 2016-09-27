Eto'o affedilecek mi?
Antalyapsor'un yarın yapılacak yönetim kurulunda Samuel Eto'o'nun bazı yöneticilerin yıldız futbolcunun affedilmesini, bazılarının da kadro dışı kalmasının devam etmesini isteyeceği öğrenildi.
Antalyaspor yönetim kurulu üyeleri, yıldız futbolcu hakkında verilecek kararda ikiye bölündü. Yönetim kurulu üyelerinden bazıları Eto'o'nun takımda kalmasının faydalı olacağı inanırken, bazıları da kadro dışı kalmasının uygun olduğu görüşünü savunuyor. Yönetim kurulu üyelerinin Eto'o konusunu yarınki toplantıda yeniden değerlendirme yapılacağı bildirildi.
Eto'o'nun sosyal paylaşım hesabındaki açıklamalarda, "Siyahi olduğum için saygı duymuyorlardır" ifadesine tepki gösteren Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, toplantıda son sözü söyleyecek. Yıldız futbolcunun Antalya'daki geleceği hakkında Galatasaray maçı öncesi yönetimin vereceği karar büyük önem taşıyor.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 15:15
- Şampiyon Galatasaray
Toplam 20
Yorum
Kartalistan eee tabi sizde bir kere Sabri Reyiz var ...
- Fenerbahçeliler hiç cehennem görmemiş
Toplam 15
Yorum
avrupa fatihi bence fener cografi olarak bulundugu kitanin kupalarina katilsin. Mesela asya sampiyonlar ligi, oraya daha cok yakisir. Avrupa cok zor...Simdi feyonord ama bir de manchester var grupta. Hic düsünmek bile istemiyorum neler olabilir diye...
- Fenerbahçeliler hiç cehennem görmemiş
Toplam 15
Yorum
GoldArrow Cehenneme odun lazım ki bu odunu taşıyacak olan taraftar stada gelmiyor. (Haksızlar mı dersen haksızlar diyemem) Adam takip etmiştir herhalde Fenerbahçe'nin trübün performansını. Stadın yarısı boş Ne diye eleştirirler adamı anlamak mümkün değil.
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