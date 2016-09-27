 Antalyaspor'da Galatasaray mesaisi – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    'da mesaisi

    Antalyaspor'da Galatasaray mesaisi

    , deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına teknik direktör Jose Morais yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

    Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak kırmızı-beyazlı takım, 'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Portekizli teknik direktör Jose Morais yönetimindeki antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrıldı. Morais, maçında forma giyen futbolcularına sınırlı alanda taktik maç oynattı. Taktik maçta Morais, futbolcularına sık sık uyarıda bulundu. Antrenmanda ikinci gruptaki futbolcular da 21 yaş altı takımıyla maç yaptı. Morais, karşılaşmanın ikinci yarısında ise diğer gruptaki futbolcularını oynattı. Maçta futbolcuların hırsı olduğu gözlendi.

    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:59
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