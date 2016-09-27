Antalyaspor'da Galatasaray mesaisi

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak kırmızı-beyazlı takım, Hasan Subaşı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Portekizli teknik direktör Jose Morais yönetimindeki antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrıldı. Morais, Akhisar Belediyespor maçında forma giyen futbolcularına sınırlı alanda taktik maç oynattı. Taktik maçta Morais, futbolcularına sık sık uyarıda bulundu. Antrenmanda ikinci gruptaki futbolcular da 21 yaş altı takımıyla maç yaptı. Morais, karşılaşmanın ikinci yarısında ise diğer gruptaki futbolcularını oynattı. Maçta futbolcuların hırsı olduğu gözlendi.