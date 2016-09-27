Antalyaspor'da Galatasaray mesaisi
Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına teknik direktör Jose Morais yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak kırmızı-beyazlı takım, Hasan Subaşı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Portekizli teknik direktör Jose Morais yönetimindeki antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrıldı. Morais, Akhisar Belediyespor maçında forma giyen futbolcularına sınırlı alanda taktik maç oynattı. Taktik maçta Morais, futbolcularına sık sık uyarıda bulundu. Antrenmanda ikinci gruptaki futbolcular da 21 yaş altı takımıyla maç yaptı. Morais, karşılaşmanın ikinci yarısında ise diğer gruptaki futbolcularını oynattı. Maçta futbolcuların hırsı olduğu gözlendi.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 21:59
- Dursun Özbek'in hedefi Şampiyonlar Ligi'nde final
Toplam 10
Yorum
yorum farki hızlı ve pozisyon bilgisi yüksek iki stoper,sneijder ve selçuğun yerine çok iyi iki ortasahayla neden olmasın.diğer mevkilerimiz taşır zaten
- Van Persie piyangosu
Toplam 22
Yorum
t4532 Konuşulan para miktarları doğruysa, bunu yapacak çinli yönetici doktor gözetimine alınmalı. İçi boşalmış eski adamlara bu kadar para vermek pek aklı selim bir şey değil.
- Fenerbahçeliler hiç cehennem görmemiş
Toplam 19
Yorum
fb olum sen kadıköye gelme
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