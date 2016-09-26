Antalyaspor'da G.Saray mesaisi başladı
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.
Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Jose Morais yönetiminde yapıldı.
Kırmızı-beyazlı takımın oyuncuları, ısınma hareketlerinin ardından istasyon çalışması yaptı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular kısa pas, şut çalışması ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Antrenmanda, süresiz kadro dışı bırakılan Kamerunlu yıldız oyuncu Samuel Eto'o yer almadı.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 20:33
- Cavanda ile yola devam
Toplam 6
Yorum
ferhat bncede cavanda cok iyi sabri gönderilmelı lınnes cavandanın yedegi
- "Şans değil yetenek"
Toplam 1
Yorum
Eses Böyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için gururluyuz.
- Katar gibiydi
Toplam 44
Yorum
GS hahahaha dembaba ya futbolu unutmuş yada yanlış bi macı izletmişler ona ben ilk yarıyı izledigimde GS sürekli gol kaçırıyordu ikinci yarı gs 2 0 ın üstüne yatmayı düşününce defans yapmayı becremeyen gs golü yedi panikledi ardındanda 2nciyi yedi dembaba bjkyi övüpgs yi yericem diye bukadar atmasyon yapılmaz :D gs skoru korumanın peşine düşmese 1 2 tane daha atardı bjk ye oda rikerinkin beceriksizliği yada tecrübesizliği dembaba boş konuşmussun
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