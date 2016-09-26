Antalyaspor'da G.Saray mesaisi başladı

Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Jose Morais yönetiminde yapıldı.

Kırmızı-beyazlı takımın oyuncuları, ısınma hareketlerinin ardından istasyon çalışması yaptı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular kısa pas, şut çalışması ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Antrenmanda, süresiz kadro dışı bırakılan Kamerunlu yıldız oyuncu Samuel Eto'o yer almadı.