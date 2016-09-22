 Moraissilin – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    Moraissilin

    Moraissilin

    Portekizli hocayı Antalya’ya getiren Kamerunlu yıldızın oyuncu-menajer olmak istemesinin yönetim ve Morais’i rahatsız ettiği için kadro dışı kaldığı öne sürüldü

    'da Samuel Eto'o krizinde sır perdesi aralandı. Karşılıklı demeç savaşı sonrası kadro dışı kalan Kamerunlu golcüyle ilgili gerçekler eski bir yönetici tarafından gündeme getirildi. Öne sürülen iddialara göre; Jose Morais eski başkan Gültekin Gencer döneminde Eto'o'nun vasıtasıyla takıma getirildi. Morais'le 35 yaşındaki yıldız takımı birlikte yapıyorlardı hatta Eto'o kuruyordu. İkilinin arası sonra açıldı ve kopma noktasına geldi. hocaya söz verildi Ali Şafak Öztürk yönetimi ise Portekizli hocaya yeni sezonda Eto'o'nun olmayacağı sözünü verdi. Böylece hem 4 milyon euro'luk maliyeti hem takımdaki hakimiyeti sona erdirilecekti. Yönetim, Beşiktaş için yeşil ışık yaktı Eto'o'ya ödeyeceği para ile Antalya'daki ücreti arasında fark olursa onu bile ödemeyi kabul etti.

    HEDEFİ KULÜBEYDİ
    Ancak kentteki kamuoyu baskısıyla geri adım atıldı. Beşiktaş'tan bonservis parası istenince transfer suya düştü. Dünyaca ünlü golcünün planı ise Antalyaspor'a oyuncu-menajer yapılanmasını getirip, futbolculuktan teknik adamlığa geçişi burada yaparak, yakınlarının ifadesine göre de şampiyonluğa oynayacak bir takım yaratacaktı. Ama teknik direktör Morais'le araları açılınca, Portekizli çalıştırıcıdan yana tavır koyan yönetimin Samuel Eto'o'nun biletini kestiği ifade edildi.

    ETO'O KADRO DIŞILARLA İDMANDA
    Samuel Eto'o, takımdan ayrı çalışmalarına başladı. Bahtılı Mahallesi Devlet Su İşleri'ne ait sahada idmana çıkan Eto'o, ilk çalışmasını dün sezon başında kadroda düşünülmeyen Lamine Diarra, Abdel Diarra, Ahmet Aras, Can Arat, Kadir Bekmezci, Şahin Aygüneş ve Mbolhi ile yaptı. Yönetimin kararıyla antrenman basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:02
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