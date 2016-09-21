Altyapıyla antrenmana çıktı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılan Kamerunlu dünya yıldızı, kendisine verilen antrenman programı kapsamında takımdan ayrı çalışmalarına başladı. Bahtılı Mahallesi Devlet Su İşleri'ne ait sahada antrenmana çıkan Eto'o, ilk çalışmasını sezon başında kadroda düşünülmeyen Lamine Diarra, Abdel Diarra, Ahmet Aras, Can Arat, Kadir Bekmezci, Şahin Aygüneş, Raish Mbolhi ile yaptı.

BAŞKAN ÖZTÜRK FUTBOLCULARLA TOPLANTI YAPTI

Ligde 4 haftayı 1 puanla tamamlayan Antalyaspor'da futbolcuların performansından memnun olmayan başkan Ali Şafak Öztürk, hafta başında antrenman sahasında toplantı yaptı. Takımdaki gözlemlerinden bahseden Öztürk, futbolcularına 'Sahada yürekten oynayın' mesajı verdi. Antalyaspor, yönetimi son aylarda Eto'o ile yaşanan sorunların ardından maçlarda da performans düşüklüğünden duyduğu hoşnutsuzluğu yıldız futbolcuya iletti. Öztürk'ün, bir basın toplantısındaki, "Hiçbir oyuncu takımdan üstün değildir. Herkes haddini bilecek. Takımda istekli görünüp oynamayan, oynamak isteyip de oynamayan futbolcular var" sözleri de yıldız futbolcuya mesaj olarak yorumlandı. Öztürk'ün basın toplantısındaki konuşmalarının ardından Eto'o'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da ikili arasındaki iplerin kopmasına neden oldu.

TEK MADDE ETO'O

Antalyaspor yönetiminin dün yaptığı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısının tek maddesi olarak Eto'o görüşüldü. Eto'o'nun kadro dışı bırakılma kararı hakkında yoğun fikir alışverişi yapıldıktan sonra, bu karar yıldız futbolcuya iletildi.

ETO'O'NUN SAVUNMASI DEĞERLENDİRİLECEK

Antalyaspor yönetimi, yıldız futbolcunun Antalya'daki geleceği hakkında kararı Eto'o'nun hazırladığı savunmayı değerlendirdikten sonra verecek. Ligde kötü günler geçiren Antalyaspor'da yönetim, Akhisar Belediyespor maçına odaklandı. Akhisar Belediyespor maçında galibiyeti hedefleyen Antalyaspor'da yönetim yıldız futbolcu hakkında kararı gelecek hafta belirleyecek. Bu süreçte Eto'o, takımın antrenmanlarını yaptığı Hasan Subaşı Tesisleri'nde diğer futbolcular çalışma yaparken girmeyecek.

ADIM ADIM ETO'O KRİZİ

Antalyaspor'da, yönetimin Eto'o'yu kadro dışı bırakmasındaki en büyük etken, Kamerunlu golcünün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama oldu. Açıklamasında, "Bilemiyorum belki de 'Siyahi' olduğum için saygı duymuyorlardır" ifadesi Antalyaspor yönetiminde bardağı taşıran son damla oldu. Yıldız futbolcu ile kulübün arasında fikir ayrılığı ilk etapta Eto'o'nun oyuncu menajerliği ve futbolcu olarak sahada yer alma düşüncesine yönetimin izin vermemesiyle başladı. Transfer döneminde Beşiktaş ile adı anılan Eto'o'nun, Antalyaspor yönetimiyle fikir ayrılıkları daha da arttı. Bu süreçte Eto'o, Portekizli teknik direktör Jose Morais'le de sorun yaşadı. Transfer döneminin ardından Antalyasporlu yöneticiler, teknik heyetle görüştükten sonra Eto'o ile yönetim ve teknik heyet arasındaki buzlar eridi.