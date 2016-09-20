Samuel Eto'o'dan sert açıklama
Antalyasporlu futbolcu Samuel Eto'o, kulübünün menfaatleri için kavga etmeyeceğini bildirdi.
Futbolda 18'inci yılını doldurduğunu hatırlatan Eto'o, paylaşımında şu görüşlere yer verdi:
"Bu 18 yıl boyunca da işimi her zaman sonsuz şevk ve yürekle yaptım. Kazandığım bütün bu kupalar, ödüller, başarılar bundandır. Kazanmaya da devam edeceğim. Antalyaspor'un menfaatleri için asla kavga etmeyeceğim. Çünkü benim için önemli olan tek şey formasını taşıdığım Antalyaspor. Buradan kavga etmekten korktuğum algısı oluşmasın. 'Bazıları', 'Bazılarını' adımı kirletmek adına yazılar yazmak için satın almış olsalar da... Saygı! Birbirimize saygı duymalıyız. Saygı göstermeyen, saygı göremez."
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 17:01
- Çak bir beşlik
Toplam 32
Yorum
YORUMCU SKORA BAKIPTA FENERBAHÇE İYİ OYNADI SANMAYIN AYNI FENER DEĞİŞİKLİK YOK SADECE KASIMPAŞA KÖTÜYDÜ JOSEF VE OZAN TUFANDA GOL ATTILAR AMA GOL DIŞINDA YİNE SAHADA YOKLAR BEN EN ÇOK YENİ TRANSFER JEREMİYİ BEĞENDİM BİRDE HERZAMANKİ OZAN VE MEHMET TOPAL ONUN DIŞINDAKİLERDE BİR DEĞİŞİKLİK YOK İŞALLAH DÜZELİR BU TAKIMDA BİZDE ZEVKLE MAÇ İZLERİZ..
- Çak bir beşlik
Toplam 32
Yorum
Feneristan Fenerbahçe öyle büyük bir kulüptür ki, Beşiktaşlısı da, Cimbomu da, kendisine rakip olarak, kıstas olarak Feneri seçer. Hadi şimdi dağılın.
- Eren Süper Lig'e karşı
Toplam 7
Yorum
han sen misin o golcu hayirdir karar mercii sensen yanarmis bizim takim sen bir soguk su ic. 30 u asanlardan olacaktir rahat rahat. ikinci hakan donemi izlemeye hazir ol sen.
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