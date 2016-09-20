Eto'o kadro dışı bırakıldı
Antalyaspor'da Samuel Eto'o bugün yaptığı açıklamalar sonrası süresiz kadro dışı bırakıldı.
Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı. Kararı, kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk akşam antrenmanında sahaya gelerek Eto'o'ya bildirdi. Antrenmana katılmayan Eto'o ise sahayı terk ederek savunma yazmak için Hasan Subaşı Tesisleri'ne gitti.
İŞTE ETO'O'NUN YAPTIĞI AÇIKLAMA
İŞTE ETO'O'NUN YAPTIĞI AÇIKLAMA
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 19:23
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- TFF'den Beşiktaş'a ret
Toplam 24
Yorum
kara ZATEN GALATASARAY MAÇLARINA BAKIN HAKEMLER NASIL DESTEK OLUYOR.
- Beşiktaş'ın belalısı
Toplam 41
Yorum
Tolga uA Hahahahahah.Buna kartalları bırak kargalar bile güler.
- ‘TFF Beşiktaş’ı kolluyor’
Toplam 48
Yorum
Osmanlı Kartalı Mamut, biraz destek al, yeni yalanlar bul. 20 yıldır aynı sakızı çiğniyorsunuz, hala akıllanmadınız. Başarı sizden, başarısızlık başkasından
Eto'o kadro dışı bırakıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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