 Eto'o kadro dışı bırakıldı – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Eto'o kadro dışı bırakıldı

    Eto'o kadro dışı bırakıldı

    'da Samuel Eto'o bugün yaptığı açıklamalar sonrası süresiz kadro dışı bırakıldı.

    'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı. Kararı, kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk akşam antrenmanında sahaya gelerek Eto'o'ya bildirdi. Antrenmana katılmayan Eto'o ise sahayı terk ederek savunma yazmak için Hasan Subaşı Tesisleri'ne gitti.

    İŞTE ETO'O'NUN YAPTIĞI AÇIKLAMA
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 19:23
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