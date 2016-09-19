Antalya'da hazırlıklar sürdü

Teknik direktör Jose Morais yönetiminde Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından kuvvet ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla tamamladı.

Sakatlığı devam eden Emre Güral, takımdan ayrı koşu yaptı.

Antrenmanı kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk ve bazı yöneticiler de izledi.