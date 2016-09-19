 Antalya'da hazırlıklar sürdü – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Antalya'da hazırlıklar sürdü

    Antalya'da hazırlıklar sürdü

    , Toto Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Cuma günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör Jose Morais yönetiminde Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından kuvvet ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla tamamladı.

    Sakatlığı devam eden Emre Güral, takımdan ayrı koşu yaptı.

    Antrenmanı kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk ve bazı yöneticiler de izledi.

    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:40
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