Antalya'da hazırlıklar sürdü
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Cuma günü sahasında Akhisar Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Jose Morais yönetiminde Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından kuvvet ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla tamamladı.
Sakatlığı devam eden Emre Güral, takımdan ayrı koşu yaptı.
Antrenmanı kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk ve bazı yöneticiler de izledi.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 20:40
- Advocaat neşteri vurdu!
Toplam 7
Yorum
fb taraftar yok bence yönetim gitcek böyle teknik direktörler alınırmı oluyo ersun yada rıza çalınbay yabancı hocalar ligi tanıyanakadar lig bitiyor
- "Galibiyet serimiz başlıyor"
Toplam 28
Yorum
Kral Eğleniyor yürü Fenerin 10 numarası yürü atıyor ama gol değil palavra :))
- Samandıra'ya çıkarma
Toplam 57
Yorum
Kral Eğleniyor Bir takımın 10 numarası Alper Potuk ise o takımı direkt çöpe at :)))))))))))))))
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