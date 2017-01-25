Schalke 04, Caligiuri'yi renklerine bağladı

Yapılan açıklamada, İtalyan kökenli orta saha oyuncusu Daniel Caligiuri ile 30 Haziran 2020 tarihine kadar anlaşma sağlandığı yer aldı. Alman spor basınında yer alan haberlere göre Schalke04, 29 yaşındaki Daniel Caligiuri için VFL Wolfsburg'a 2,5 milyon Euro bonservis ücreti ödeceği kaydedildi.



2013 yılından beri Wolfsburg forması giyen tecrübeli oyuncu Daniel Caligiuri, Bundesliga'da toplam 190 maçta sahaya çıktı ve 23 gole de imzasını attı.