Schalke 04, Caligiuri'yi renklerine bağladı
Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Schalke04, VFL Wolfsburg'tan Daniel Caligiuri'yi renklerine bağladı.
Yapılan açıklamada, İtalyan kökenli orta saha oyuncusu Daniel Caligiuri ile 30 Haziran 2020 tarihine kadar anlaşma sağlandığı yer aldı. Alman spor basınında yer alan haberlere göre Schalke04, 29 yaşındaki Daniel Caligiuri için VFL Wolfsburg'a 2,5 milyon Euro bonservis ücreti ödeceği kaydedildi.
2013 yılından beri Wolfsburg forması giyen tecrübeli oyuncu Daniel Caligiuri, Bundesliga'da toplam 190 maçta sahaya çıktı ve 23 gole de imzasını attı.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:32
- Fener'den Eto'o atağı
Toplam 167
Yorum
beko 8 tane forvet dizip ne amaçlıyon aziz.van persie yi hazırla 10 numara oynat.cenaze evine döndü kadro topladınız 30 yaşları
- Derdiyok riske edilmedi
Toplam 2
Yorum
vay adama dogru düzgün top gitmiyor ki orta açan yok ki
- Yeniler formaya ambargo koydu
Toplam 3
Yorum
TS Sen gec koltuga o zaman. Konusmaktan baska birsey bilmiyorsunuz zaten.
Schalke 04, Caligiuri'yi renklerine bağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.