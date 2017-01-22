Wolfsburg, Gomez'in golüyle 3 puana ulaştı
Almanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Bundesliga) 17. hafta karşılaşmasında Wolfsburg, konuk ettiği Hamburg'u 1-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.
Volkswagen Arena'da oynanan mücadelede, ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golü 83. dakikada Alman futbolcu Mario Gomez kaydetti. Hamburg'un İsveçli oyuncusu Albin Ekdal, 33. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Beşiktaş'ın geçen sezon elde ettiği lig şampiyonluğuna attığı 26 golle katkı veren 31 yaşındaki Gomez, Wolfsburg formasıyla Bundesliga'da 5. kez fileleri havalandırdı.
Wolfsburg'un devre arasında Mainz 05'ten kadrosuna kattığı milli futbolcu Yunus Mallı, yeşil-beyazlı formayla çıktığı ilk resmi maçında 80 dakika görev yaptı.
Bu sezon Bundesliga'daki 5. galibiyetini alan Wolfsburg, puanını 19'a çıkardı. Ligdeki 10. mağlubiyetini yaşayan Hamburg ise 13 puanda kaldı.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:28
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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