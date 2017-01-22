 Wolfsburg, Gomez'in golüyle 3 puana ulaştı – Fotomaç – 22 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ocak 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Wolfsburg, Gomez'in golüyle 3 puana ulaştı

    Wolfsburg, Gomez'in golüyle 3 puana ulaştı

    Almanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Bundesliga) 17. hafta karşılaşmasında Wolfsburg, konuk ettiği Hamburg'u 1-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

    Volkswagen Arena'da oynanan mücadelede, ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golü 83. dakikada Alman futbolcu kaydetti. Hamburg'un İsveçli oyuncusu Albin Ekdal, 33. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

    Beşiktaş'ın geçen sezon elde ettiği lig şampiyonluğuna attığı 26 golle katkı veren 31 yaşındaki Gomez, Wolfsburg formasıyla Bundesliga'da 5. kez fileleri havalandırdı.

    Wolfsburg'un devre arasında Mainz 05'ten kadrosuna kattığı milli futbolcu Yunus Mallı, yeşil-beyazlı formayla çıktığı ilk resmi maçında 80 dakika görev yaptı.

    Bu sezon Bundesliga'daki 5. galibiyetini alan Wolfsburg, puanını 19'a çıkardı. Ligdeki 10. mağlubiyetini yaşayan Hamburg ise 13 puanda kaldı.

    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Wolfsburg, Gomez'in golüyle 3 puana ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.