Robben nikah tazeledi
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Hollandalı oyuncusu Arjen Robben'in sözleşmesini bir yıllığına uzattı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayern Münih'in yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Robben'in oynadığı mevkide dünyanın en iyi futbolcularından biri olduğunu kaydederek, "Robben, 8 yıldan beri Bayern Münih'te oynuyor ve kulübümüzün önemli parçalarından biri oldu. Bir yıl daha Bayern Münih formasını giyeceğinden dolayı mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Robben ise Bayern Münih'le olan sözleşmesini uzatmasından mutluluk duyduğunu belirterek, takımıyla şampiyonluklar kazanmak istediğini kaydetti.
Real Madrid'den 2009'da Alman ekibine transfer olan Robben, Bayern Münih ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupası'nı kazandı. Bunun yanı sıra 5 kez Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Robben, 4 defa da Almanya Kupası'nı kaldırdı. Tecrübeli futbolcu, Bundesliga'da oynadığı 152 maçta 82 gol attı.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:59
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TUFAN AYVALIK HACI SEN ÖNCE KADIKÖY DE ALDIĞIN EMANETİ ÇIKARDA SAHİBİNE VER MONGOL SİZ ADANA SPOR KADAR OLAMIYORSUNUZ KADIKÖY DE HA BİRE VERİP ALIYORSUN
- Aziz Yıldırım: Türkiye'de hakem terörü var
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Yorum
Atillas-BJK Etoo konusunda Fenerbahçe'nin herhangi bir fonksiyonu olmamış ama Fikret Orman'a o şekilde söylenmiş. Amaç iki takımı kırdırmak
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Sporsever Yine Fb yine Azizeden masallar. Yazik fenere ..
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