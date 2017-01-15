Mesut Özil Almanya'nın en iyisi!
Almanya'da yılın milli futbolcusu, Alman Milli Takımı'nın Türk asıllı oyuncusu Mesut Özil seçildi.
Almanya Futbol Federasyonu (DFB) sayfasında Alman Milli Takımı Taraftar Kulübü tarafından düzenlenen yılın milli futbolcusu anketinde Mesut Özil, kullanılan 316 bin 850 oyun yüzde 54,5'ini alarak birinci oldu.
İngiltere'nin Arsenal takımında oynayan Mesut Özil'i yüzde 33,9 ile Real Madrid'in yıldızı Toni Kroos ve yüzde 4'le Köln'de forma giyen Jonas Hector takip etti.
2010'dan beri düzenlenen ankette 5. kez yılın futbolcusu seçilen Mesut Özil'in dışında 2010'da Bastian Schweinsteiger ve 2014'de Kroos ilk sırada yer almıştı.
DFB internet sayfasına açıklamalarda bulunan Mesut Özil, çok sayıda tarafların kendisine oy vermesinden dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, bundan dolayı taraftarlara teşekkürlerini iletti.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:07
- "Mete Kalkavan'ı tebrik ediyorum"
Toplam 31
Yorum
ALPEREN ey yusuf namoğlu bir mete gönderdin konyasporu doğradı 90 dk kendisini itekleyen tartaklayan snayder vardı bir türk olarak utanç duydum
- Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 6
Yorum
bu haber anti şikecilere müjde oldu keşke sporu bitse diyoruz da yarın çıkar bişey yokki zaten yine oynar
- Aziz Yıldırım: Türkiye'de hakem terörü var
Toplam 28
Yorum
a.b souza hakemin gözü önünde düşüyor hemde öyle böyle değil net penaltı artı sarı bunu vermeyen hakem kesinlikle ön yargılı vicdansız,
Mesut Özil Almanya'nın en iyisi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.