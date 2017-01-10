Schalke 04, Badstuber’i kiraladı
Bundesliga takımlarından Schalke 04’ün, Bayern Münih’ten Alman milli oyuncu Holger Badstuber'i kiraladığı bildirildi.
Schalke 04 Kulübünden yapılan açıklamada, iki kulübün Badstuber'in sezon sonuna kadar mavi-beyazlı ekibe kiralanması konusunda anlaştığı belirtildi.
Açıklamada, Bayern Münih'in kampından ayrılarak Gelsenkirchen kentine gidecek 27 yaşındaki savunma oyuncusunun burada sağlık kontrolünden geçeceği kaydedildi.
Stuttgart ve Bayern Münih altyapılarında yetişen Badstuber, 2009'da Bavyera ekibiyle ilk kez Bundesliga'da forma giydi. Kariyerinde birçok sakatlık geçiren Badstuber, şu ana kadar Bundesliga'da 119, Almanya Milli Takımı'nda ise 31 kez görev yaptı.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 23:28
- Parasını verir alırız!
Toplam 58
Yorum
mustafa parayla alırız diyorsan neden almıyorsun..artık bir orta yolu bulman gerekir..m.ekici bize son derece gerekli biridir..sanırım.uefa engeline takılıyor..eskiden önüne gelene bas bas paraları leylaya yaptın.tabi çoğu fiyaskoydu..şimdi alamıyorsun..bizde burda kıvranıyoruz..
- Baroni’yi gönderiyorlar
Toplam 8
Yorum
FB yaw sizin "kahraman" futbolculariniz Ümit Karan, Hasan Sas vs. hepsi televizyonda kadiköyden korktuklarini anlattilar daha ne diyorsun git
- F.Bahçe'de kiminle çalışmak istediğini açıkladı
Toplam 5
Yorum
GS53 Bir takım ile 4 kez şampiyon,bir uefa,bir de süper kupa alacaksın ve başka takımı tutacaksın.İstikbal FB de ya,başka kimse kabul eder mi...
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