 Schalke 04, Badstuber’i kiraladı – Fotomaç – 10 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    , Badstuber’i kiraladı

    Schalke 04, Badstuber’i kiraladı

    Bundesliga takımlarından ’ün, ’ten Alman milli oyuncu 'i kiraladığı bildirildi.

    Kulübünden yapılan açıklamada, iki kulübün Badstuber'in sezon sonuna kadar mavi-beyazlı ekibe kiralanması konusunda anlaştığı belirtildi.

    Açıklamada, 'in kampından ayrılarak Gelsenkirchen kentine gidecek 27 yaşındaki savunma oyuncusunun burada sağlık kontrolünden geçeceği kaydedildi.

    Stuttgart ve Bayern Münih altyapılarında yetişen Badstuber, 2009'da Bavyera ekibiyle ilk kez Bundesliga'da forma giydi. Kariyerinde birçok sakatlık geçiren Badstuber, şu ana kadar Bundesliga'da 119, Almanya Milli Takımı'nda ise 31 kez görev yaptı.

    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Schalke 04, Badstuber’i kiraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.