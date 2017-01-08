Bundesliga'nın en iyisi
Bild Gazetesi kendi bünyesindeki 64 spor yazarı arasında yaptığı ankette Bayern Münih'in unutulmaz golcüsü Gerd Müller'i Bundesliga'da oynayan en iyi futbolcu seçti.
Beckenbauer'in "Gerd olmasaydı Bayern Münih bu noktalara gelemezdi" diye övdüğü golcü 1964-1978 yılları arasında Bayern Münih formasını giydi. Daha sonra Amerika'ya transfer oldu. Müller futbolu bırakıp Almanya'ya döndükten sonra alkol bağımlısı oldu. Başta Uli Hoeness ve Franz Beckenbauer olmak üzere zaferden zafere koşturduğu eski kulübü Müller'e sahip çıktı. Önce hiç kimsenin bilmediği bir yerde tedavi gördü. Daha sonra da Bayern Münih'in amatör ve genç takımlarında antrenör olarak çalışmaya başladı.
Ama talihsizlikler Gerd Müller'in peşini bırakmadı. Alzheimer olan Müller yaşamını bir huzurevinde sürdürüyor.
Ankette ilk on sırayı şu futbolcular aldı:
1) Gerd Müller ((Bayern Münih- 2591 puan), 2) Franz Beckenbauer (Bayern, Hamburg- 2585) Lothar Matthaeus (Mönchengladbach, Bayern- 2569), 4) Uwe Seeler (Hamburg- 2224), ) Oliver Kahn (Karlsruhe, Bayern- 1985), 6) Manuel Neuer (Schalke, Bayern- 1921), 7) Günter Netzer (Mönchengladbach- 1914), 8) Phillip Lahm (Suttgart, Bayern- 1598), 9) Rudi Völler (1860 Münih, Bremen, Leverkusen- 1570), 10) Arjen Robben (Bayern- 1500).
İlk yüze Türkiye'de görev yapan veya Türk kökenli olan şu isimler girdi:
20) Frank Ribbery (1225 puan), 27 Horst Hrubesch (840), 32) Toni Schumachar (779), 39) Mehmet Scholl (630), 42) Bernd Schuster (601), 53) Jay Jay Okocha (487), 60) Ailton (374), 71 Mesut Özil (290), 75) Lucas Podolski (241), 80) Hans-Peter Briegel (231), 83) Mario Gomez (199), 88) Jean-Marie Pfaff (172), 94) Sigi Held (150).
- 08 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:45
- Riekerink ile yollar ayrılıyor
Toplam 32
Yorum
Ali bugün ayrılmadıktan sonra sezon sonu gitmesinin ne anlamı var şampiyonlugu istemedikleri belli oldu şampiyon ya beşiktas ya basakşehirdir yazık amatörlerle lige devam ediyorlar
- Öztürk: Eto’o’yu satmıyoruz
Toplam 7
Yorum
constantineBjk bizim başkanın şunu anlaması gerek,bu ülkede iyi niyeti öperler,ne işiniz var antalyada ki açılışta,tamam siz herzaman ki gibi adamlığınızı gösterdiniz,Süleyman abiden biz böle gördük,eto yuda neden satmadıklarını cümle alem biliyo
- ''Mitrovic’ten umutluyuz''
Toplam 2
Yorum
SİNAN Şenol benim istediklerim değil der Biliç tavsiye etmiş tl ile döviz satın alıp Milli sefere katkı sağlanmış bu paralara umut var diyorlar
Bundesliga'nın en iyisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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