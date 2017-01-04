 Yunus Mallı yeni sözleşme bekliyor – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    yeni sözleşme bekliyor

    Yunus Mallı yeni sözleşme bekliyor

    takımlarından Mainz 05'te forma giyen 'nın menajeri İlhan Mallı, 2018’te sözleşmesi sona erecek milli futbolcu için kulüpten bir teklif almadıklarını söyledi.

    İlhan Mallı, Sportbild dergisine yaptığı açıklamada, Mainz 05'ten kontrat yenileme teklifi gelmesi halinde bunu düşüneceklerini belirterek, "Mainz 05'ten şimdiye kadar sözleşme uzatma teklifi almadık. Bu biraz tuhaf." değerlendirmesinde bulundu.

    Dergide yer alan haberde, sezon sonuna kadar Mainz 05'e 10-15 milyon avroluk teklif gelmemesi durumunda, kulübün milli oyuncuya sözleşme uzatma önerisinde bulunacağı kaydedildi.

    Bu sezon 24 resmi karşılaşmada 8 gol ve 8 asistle oynayan , takımının başarısında önemli pay sahibi oldu.

    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:25
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