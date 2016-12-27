Darmstadt 98'in yeni teknik direktörü Frings oldu
Bundesliga takımlarından Darmstadt 98, teknik direktörlük görevine Torsten Frings'i getirdi.
Darmstadt 98 Kulübünden yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Alman teknik adam Frings ile 2017-2018 sezonunun sonuna kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı belirtildi.
Almanya Milli Takımı'nda 78 kez forma giyen ve futbolculuk kariyerini 2013'te noktalayan Frings, önce Werder Bremen'in ikinci takımında, ardından da birinci takımında antrenörlük yapmıştı.
Darmstadt 98 Kulübü, üst üste alınan 6 mağlubiyetin ardından aralık ayının başında teknik direktör Norbert Meier'in görevine son vermişti.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 20:42
- Fırtına'da gündem Ersun Yanal
Toplam 31
Yorum
bohac Küm e dusmese iyi bu futbolcularla
- Fırtına'da gündem Ersun Yanal
Toplam 31
Yorum
saruhan Ts 3lik futbolcularla ancak kume dusmemeye oynr
- Keyfim yerinde
Toplam 5
Yorum
kartalyasar Adam 2 gol ve 7 asist yapıyor ama ne Alper,ne volkan,ne ozan,ne mehmet,nede souzanın bırakın golü asisti yok gibi birşey.Vay bee,milyon eurolar transfer ücretleri ödendi ama sonuç sıfır.
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