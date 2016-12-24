Ömer Toprak Dortmund’da
Alman ekibi Borussia Dortmund, Emre Mor'dan sonra diğer bir milli oyuncumuz Ömer Toprak'a da imza attırmaya hazırlanıyor.
Bayer Leverkusen forması giyen Ömer ile uzun süredir görüşme halinde olan Dortmund'un bu transferde mutlu sona ulaştığı öğrenildi. Sözleşmesinde, "12 milyon euroya serbest kalır" maddesi bulunan 27 yaşındaki stoper için bu rakamı gözden çıkaran Dortmund'un, yıldız oyuncuya da yıllık 5 milyon euro vereceği belirtildi. Alman Bild Gazetesi de transfer haberine geniş yer ayırırken, başarılı savunma oyuncusunun ikinci yarıda Dortmund forması giyeceğinizi yazdı. Ömer bu sezon Bundesliga'da 11 maçta forma giyerken, 4 sarı kart gördü.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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mocha de jong ve wiel kazılarını görmezden gelmeyin beyler :D
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krestic bunla ozan fazla kolpacino izliyolar
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adrian ismail köybaşı ne yaptı da sizde kaptan olarak değerlendi peki bahsi geçen tezarühatı güle oynaya hoplaya zıplaya söylerken sonrasında gelip ezeli rakipte kaptan yapmak neyin kafasıdır boş yapmayın bi zahmet
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