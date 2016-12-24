Ömer Toprak Dortmund’da

Alman ekibi Borussia Dortmund, Emre Mor'dan sonra diğer bir milli oyuncumuz Ömer Toprak'a da imza attırmaya hazırlanıyor.

Bayer Leverkusen forması giyen Ömer ile uzun süredir görüşme halinde olan Dortmund'un bu transferde mutlu sona ulaştığı öğrenildi. Sözleşmesinde, "12 milyon euroya serbest kalır" maddesi bulunan 27 yaşındaki stoper için bu rakamı gözden çıkaran Dortmund'un, yıldız oyuncuya da yıllık 5 milyon euro vereceği belirtildi. Alman Bild Gazetesi de transfer haberine geniş yer ayırırken, başarılı savunma oyuncusunun ikinci yarıda Dortmund forması giyeceğinizi yazdı. Ömer bu sezon Bundesliga'da 11 maçta forma giyerken, 4 sarı kart gördü.