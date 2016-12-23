Ömer Toprak, B. Dortmund yolunda
Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen’de forma giyen milli futbolcu Ömer Toprak transferinde sona yaklaştı.
Almanya'da yayın yapan Bild gazetesi, Borussia Dortmund'un milli futbolcu Ömer Toprak'ın transferi konusunda Bayer Leverkusen ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Ömer Toprak'ın önümüzdeki sezon Borussia Dortmund forması giyeceğini belirten gazete, 27 yaşındaki futbolcunun 4 yıllık sözleşme imzalayacağını duyurdu.
- 23 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 14:00
- Güneş'ten Talisca sürprizi gelebilir
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KARA_KARTAL Gelmezzz, Caneri 3-5 dakika zaman bulur diye kadroya almıştı sezonu kapattı daha yeni saktlığı geçen oyuncuyu ne ilk 11 e ne de yedeğe almaz o hatayı bir kez yapar
- Babel geliyor Q7 kalıyor
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BJK_LEE SON AÇIKLAMASI KAFALARDA SORU İŞARETİ BIRAKACAK CİNSTEN..? NE DEMEK "Herkes Beşiktaş'tan bahsediyor ancak iki teklif daha var".? NASIL BİR AÇIKLAMA BU.? BLÖFMÜ YAPIYOR YOKSA PİYASASINI YANİ MAAŞINI YÜKSELTMEK ADINA YAPILMIŞ BİR AÇIKLAMAMI BU ANLAMADIM GİTTİ AÇIKÇASI..!!
- Carole’un zammı Chedjou’yu takıldı
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konyalı gs carole ne topcu dıyenın topcu bılgısıne sasarım adam arkasına durmadan adam kacırıyor ız bu carolen ve sabrı varken kanatlarda on lıberoya kımı getırsenız olmaz once bu ıkısınden kurtulun.adam daha genc kosmaya hayrı yok kacırdıgı adamın arkasından ıkısıde sadece kosar gıbı yapıyorrrrr.mustera ve bunlar aynı takımda olması musteraya ıhanet resmen
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