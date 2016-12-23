 Ömer Toprak, B. Dortmund yolunda – Fotomaç – 23 Aralık 2016
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    23 Aralık 2016, Cuma
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    Ömer Toprak, B. Dortmund yolunda

    Ömer Toprak, B. Dortmund yolunda

    Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen’de forma giyen milli futbolcu Ömer Toprak transferinde sona yaklaştı.

    Emre Mor ve Nuri Şahin'in de forma giydiği Borussia Dortmund, bir başka mili futbolcu Ömer Toprak'ı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

    Almanya'da yayın yapan Bild gazetesi, Borussia Dortmund'un milli futbolcu Ömer Toprak'ın transferi konusunda Bayer Leverkusen ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

    Ömer Toprak'ın önümüzdeki sezon Borussia Dortmund forması giyeceğini belirten gazete, 27 yaşındaki futbolcunun 4 yıllık sözleşme imzalayacağını duyurdu.

    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 14:00
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