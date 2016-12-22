 Leipzig Bayern'den kaçamadı! – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Bayern'den kaçamadı!

    Leipzig Bayern'den kaçamadı!

    'nın 16. haftasında ligin flaş ekibi ve en yakın takipçisi 'i 3-0 mağlup etti.

    Karşılaşmaya etkili başlayan Bavyera ekibi 17. dakikada Thiago, 25. dakikada Xabi Alonso ve 45. dakikada da penaltıdan Lewandowski'nin attığı gollerle maçı net bir skorla kazandı.

    Ayrıca karşılaşmanın 30. dakikasında Emil Forsberg kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve 60 dakika 10 kiş mücadele etti.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyundaki üstünlüğünü korudu ve sahadan 3 puanla ayrılarak 39 puana yükseldi. Bu sonuçla Leipzig ile puan farkını 3'e çıkaran Bayern zirvedeki yerini korudu. Leipzig ise 36 puanla 2. sırada kaldı.

    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:59
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