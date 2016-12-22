Leipzig Bayern'den kaçamadı!
Bayern Münih Bundesliga'nın 16. haftasında ligin flaş ekibi ve en yakın takipçisi Leipzig'i 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmaya etkili başlayan Bavyera ekibi 17. dakikada Thiago, 25. dakikada Xabi Alonso ve 45. dakikada da penaltıdan Lewandowski'nin attığı gollerle maçı net bir skorla kazandı.
Ayrıca karşılaşmanın 30. dakikasında Emil Forsberg kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Leipzig 60 dakika 10 kiş mücadele etti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da Bayern Münih oyundaki üstünlüğünü korudu ve sahadan 3 puanla ayrılarak 39 puana yükseldi. Bu sonuçla Leipzig ile puan farkını 3'e çıkaran Bayern zirvedeki yerini korudu. Leipzig ise 36 puanla 2. sırada kaldı.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:59
- G.Saray ve Trabzon istiyor
Toplam 1
Yorum
Aslan ALIN BU COCUGU MUTLAKA ALIN
- İkinci stopere Koray freni
Toplam 3
Yorum
........ KORAY A KALDIYSA BU İŞ GS YANDI DEMEKTİR. FAKİRİN EKMEĞİ ÜMİTTİR YE MEMET YE BİTMEZ..
- Yeni yıl hediyesi
Toplam 7
Yorum
ortasaha bırak forveti eren podolski kolbeinn kimde var iki tane ortasaha lazım 1.sınıf josue selçuk hamit de jong bunlarla olmaz
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