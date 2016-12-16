Rafinha, Bayern Münih ile nikah tazeledi
Bundesliga takımlarından Bayern Münih, Brezilyalı futbolcusu Rafinha'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2018'e kadar uzattı.
Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Rafinha'nın sözleşmesinin 2017-2018 sezonu sonuna kadar uzatılması konusunda oyuncuyla anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Ülkesinin Coritiba takımında başladığı kariyerini Almanya'nın Schalke 04 ve İtalya'nın Genoa ekiplerinde sürdüren Rafinha, 2011'den bu yana formasını giydiği Bavyera temsilcisiyle tüm kulvarlarda 186 karşılaşmaya çıktı.
- 16 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 19:16
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Akyuz Iste Messi ve Ronaldo arasindaki fark budur...
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ERAY TS Yanlış yapıldı. Ama TS'yi bırakacak değiliz adı verildi diye. Avni Aker adının kaldırıldığı gibi bir gün bu da değişir.
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Sneijder_W Fark yeyip Rezil etmesinler de ülkemizi gerisi önemli değil.
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