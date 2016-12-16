 Rafinha, Bayern Münih ile nikah tazeledi – Fotomaç – 16 Aralık 2016
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    16 Aralık 2016, Cuma
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    , ile nikah tazeledi

    Rafinha, Bayern Münih ile nikah tazeledi

    takımlarından , Brezilyalı futbolcusu 'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2018'e kadar uzattı.

    Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, 31 yaşındaki 'nın sözleşmesinin 2017-2018 sezonu sonuna kadar uzatılması konusunda oyuncuyla anlaşmaya varıldığı bildirildi.

    Ülkesinin Coritiba takımında başladığı kariyerini Almanya'nın Schalke 04 ve İtalya'nın Genoa ekiplerinde sürdüren Rafinha, 2011'den bu yana formasını giydiği Bavyera temsilcisiyle tüm kulvarlarda 186 karşılaşmaya çıktı.

    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 19:16
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