Bayern Münih, Lewandowski ile uzattı

Alman Kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Lewandowski'nin 2019'a kadar olan sözleşmesinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığı ifade edildi.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, sözleşmenin uzatılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu aktararak, dünyanın en iyi forvetini uzun süreli takımda tutmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Polonyalı milli oyuncu Lewandowski de Bayern Münih ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "Birlikte daha büyük hedeflerimiz var." dedi.

Bavyera kulübünün 2014'te Borussia Dortmund'dan bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Lewandowski, kırmızı-beyazlı ekiple iki kez lig şampiyonluğu, bir kez Almanya Kupası, bir kez Almanya Süper Kupası'nı kazanmış ve geçen sezon da 30 kez fileleri havalandırarak Bundesliga'da gol kralı olmuştu.