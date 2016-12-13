Bayern Münih, Lewandowski ile uzattı
Bundesliga kulüplerinden Bayern Münih, Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski’nin sözleşmesini 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzattı.
Alman Kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Lewandowski'nin 2019'a kadar olan sözleşmesinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığı ifade edildi.
Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, sözleşmenin uzatılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu aktararak, dünyanın en iyi forvetini uzun süreli takımda tutmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.
Polonyalı milli oyuncu Lewandowski de Bayern Münih ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "Birlikte daha büyük hedeflerimiz var." dedi.
Bavyera kulübünün 2014'te Borussia Dortmund'dan bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Lewandowski, kırmızı-beyazlı ekiple iki kez lig şampiyonluğu, bir kez Almanya Kupası, bir kez Almanya Süper Kupası'nı kazanmış ve geçen sezon da 30 kez fileleri havalandırarak Bundesliga'da gol kralı olmuştu.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 19:30
- ‘ManU’yu istiyordum’
Toplam 4
Yorum
BJK Yaralı Kartal denen şahıs, önce BEŞIKTAŞ lılığını sorgula sen , 6 yemiş diyorsun , beynini yıka önce, yukarıdaki msg sanada gelsin
- Yekta’dan 2 yıllık gol
Toplam 6
Yorum
gkhgny1907 fenerbahçeyi anca böyle yenerler zate.cüneyt çakırla meteyle bülentle.yazıklar olsun.sabah digitürkü iptal ettirdim zaten çok şükür
- Vincent Aboubakar, bekleneni veremiyor
Toplam 13
Yorum
aboubakardelisi aboubakar gomez den iyi olmayabilir ama aboubakar bitiricilğini geliştirse gomezi unutturur unutmayın gomez de olmayanlar aboubakar da var
Bayern Münih, Lewandowski ile uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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