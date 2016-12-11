 Emre Mor saldırıyı lanetledi – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    saldırıyı lanetledi

    Emre Mor saldırıyı lanetledi

    Borussia Dortmund’da forma giyen milli oyuncu , İstanbul’daki terör saldırısını lanetledi.

    Twitter hesabından "#prayforIstanbul (İstanbul için dua et)" etiketine yazan genç yıldız, "Dualarım seninle Türkiye'm. Bu hain saldırıları lanetliyorum. Artık son olsun, tüm kötülükler son bulsun!" ifadelerini kullandı.

    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 21:12
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