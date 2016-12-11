Emre Mor saldırıyı lanetledi
Borussia Dortmund’da forma giyen milli oyuncu Emre Mor, İstanbul’daki terör saldırısını lanetledi.
Twitter hesabından "#prayforIstanbul (İstanbul için dua et)" etiketine yazan genç yıldız, "Dualarım seninle Türkiye'm. Bu hain saldırıları lanetliyorum. Artık son olsun, tüm kötülükler son bulsun!" ifadelerini kullandı.
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sıra Antep'te
Toplam 4
Yorum
GSli1905 1-0 önde olsak bile Macda RUH YOK !!!!
- Sıra Antep'te
Toplam 4
Yorum
GSli1905 Bu yanlis Tercihleri yüzünden az Puan ve Puanlar kaybetmedik !!!!!!!! Bu Adam gidip Bücürükleri calistirsin !!!!!
- Sıra Antep'te
Toplam 4
Yorum
GSli1905 Bu Hocayi bir an önce KOVUN....Linesi neden cikarip Sabriyi YINE koydu ?
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