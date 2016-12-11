Bundesliga'nın yeni lideri Bayern Münih

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 14. haftasında Bayern Münih, sahasında Wolfsburg'u 5-0 mağlup ederek averajla liderliğe yükseldi.

Allianz Arena'da oynanan ve 75 bin seyircinin izlediği karşılaşmada Bavyera ekibi, 18. dakikada Arjen Robben ve 22. dakikada Robert Lewandowski'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci devrede de rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Bayern Münih, 58. dakikada Lewandowski, 76. dakikada Thomas Müller ve 86. dakikada Douglas Costa ile üç gol daha buldu ve karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Alman orta saha oyuncusu Thomas Müller, bu sezon ligde ilk kez fileleri havalandırırken, Polonyalı futbolcu Lewandowski de gol sayısını 11'e çıkardı.

Bu sonuçla Bayern Münih, üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 33'e yükseltti. Arka arkaya 2. mağlubiyetini yaşayan Wolfsburg ise 10 puanda kaldı.

RB Leipzig ilk mağlubiyetini yaşadı

Bundesliga'da haftaya lider giren RB Leipzig, deplasmanda Ingolstadt'a 1-0 mağlup olarak bu sezon ilk yenilgisini yaşadı.

Ingolstadt'a üç puanı getiren golü, 12. dakikada Brezilyalı oyuncu Roger kaydetti.

Ligdeki ilk mağlubiyetini alan ve 8 maçlık galibiyet serisi sona eren RB Leipzig, 33 puanda kaldı. Ingolstadt ise bu sezonki 2. galibiyetini elde ederek puanını 9'a yükseltti.