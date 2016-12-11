Bundesliga'nın yeni lideri Bayern Münih
Konuk ettiği Wolfsburg'u 5-0'lık skorla geçen Bayern Münih, averajla liderlik koltuğuna oturdu. Deplasmanda Ingolstadt'a 1-0 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini yaşayan RB Leipzig'in, 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 14. haftasında Bayern Münih, sahasında Wolfsburg'u 5-0 mağlup ederek averajla liderliğe yükseldi.
Allianz Arena'da oynanan ve 75 bin seyircinin izlediği karşılaşmada Bavyera ekibi, 18. dakikada Arjen Robben ve 22. dakikada Robert Lewandowski'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci devrede de rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Bayern Münih, 58. dakikada Lewandowski, 76. dakikada Thomas Müller ve 86. dakikada Douglas Costa ile üç gol daha buldu ve karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.
Alman orta saha oyuncusu Thomas Müller, bu sezon ligde ilk kez fileleri havalandırırken, Polonyalı futbolcu Lewandowski de gol sayısını 11'e çıkardı.
Bu sonuçla Bayern Münih, üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 33'e yükseltti. Arka arkaya 2. mağlubiyetini yaşayan Wolfsburg ise 10 puanda kaldı.
RB Leipzig ilk mağlubiyetini yaşadı
Bundesliga'da haftaya lider giren RB Leipzig, deplasmanda Ingolstadt'a 1-0 mağlup olarak bu sezon ilk yenilgisini yaşadı.
Ingolstadt'a üç puanı getiren golü, 12. dakikada Brezilyalı oyuncu Roger kaydetti.
Ligdeki ilk mağlubiyetini alan ve 8 maçlık galibiyet serisi sona eren RB Leipzig, 33 puanda kaldı. Ingolstadt ise bu sezonki 2. galibiyetini elde ederek puanını 9'a yükseltti.
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 03:57
- Marcelo kapışması
Toplam 15
Yorum
karagush azicik ayagina basmis nerei girmizi yahu bunun
- Çebi: “Hakem kararlarında bir yanlışlık yok”
Toplam 11
Yorum
Orman Kiev macindada yoktu bu macta olsun dimi cebicim 6 Kasim´i kaptirmayiz
- Çebi: “Hakem kararlarında bir yanlışlık yok”
Toplam 11
Yorum
Cebi tabiiki hakem kararlarina karsi degiliz bizim lehimize ounca
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