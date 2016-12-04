 Robben imza atıyor – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Robben imza atıyor

    Robben imza atıyor
    İsmi Türk takımları ile anılan sezon sonunda sözleşmesinin biteceği 'e imza atmaya hazırlanıyor. 32 yaşındaki futbolcu, "İlk görüşmede her şey netleşir. Zor olmayacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:42
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