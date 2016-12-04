Robben imza atıyor
İsmi Türk takımları ile anılan Arjen Robben sezon sonunda sözleşmesinin biteceği Bayern Münih'e imza atmaya hazırlanıyor. 32 yaşındaki futbolcu, "İlk görüşmede her şey netleşir. Zor olmayacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
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Toplam 32
Yorum
faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Toplam 7
Yorum
Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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