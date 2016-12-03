Puanı Hakan Çalhanoğlu getirdi

- Bayer Leverkusen'in sahasında Freiburg ile 1-1 berabere kaldığı maçta, kırmızı-siyahlıların golünü milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu attı

BayArena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Freiburg, 30. dakikada Janik Haberer'in attığı golle 1-0 üstün tamamladı.

Maçta ikinci yarıya hızlı başlayan Bayer Leverkusen, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 60. dakikada kaydettiği golle beraberliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada 90 dakika forma giyen Hakan Çalhanoğlu, bu sezon ligdeki 4. golüne imza attı.

Freiburg'da forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kalırken, Türk asıllı oyuncu Onur Bulut da 86. dakikada oyuna girdi.

Bu sonuçla Bayer Leverkusen, puanını 17'ye çıkardı. Freiburg ise puanını 16'ya yükseltti.

Dortmund'dan 4 gollü galibiyet

Sahasında Borussia Mönchengladbach ile karşılaşan Borussia Dortmund, rakibini 4-1 mağlup etti.

Sarı-siyahlılara 3 puanı getiren golleri 7 ve 69. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang, 15. dakikada Lukasz Piszczek ile 63. dakikada Ousmane Dembele kaydetti. Deplasman ekibinin tek golünü ise 6. dakikada Raffael attı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Borussia Dortmundlu milli futbolcu Nuri Şahin, 36. dakikada sakatlığı sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sarı-siyahlardaki diğer milli oyuncu Emre Mor da 89. dakikada oyuna dahil oldu.

Borussia Dortmund, bu galibiyetle puanını 24'e yükseltti. Ligde 8 maçtır kazanamayan Borussia Mönchengladbach ise 13 puanda kaldı.