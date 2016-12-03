 Leipzig durdurulamıyor! – Fotomaç – 03 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Leipzig durdurulamıyor!

    Leipzig durdurulamıyor!

    Almanya Birinci Futbol Ligi'ndeki 13. hafta karşılaşmasında , sahasında 'ü 2-1 mağlup etti.

    'da oynanan karşılaşmada ligde bu sezon mağlubiyet yüzü görmeyen ile 7 maçtır yenilmeyen karşı karşıya geldi.

    Ev sahibi ekip, maçın henüz 2. dakikasında Timo Werner'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Schalke 04, Bosna Hersekli oyuncusu Sead Kolasinac'ın 31. dakikada fileleri havalandırmasıyla beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

    RB Leipzig, Kolasinac'ın 47. dakikada kendi kalesine attığı golle bir kez daha öne geçerek karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

    Bundesliga'da üst üste 8. galibiyetini elde eden RB Leipzig, puanını 33'e çıkardı ve namağlup şekilde liderliğini sürdürdü. Schalke 04 ise 7 maç sonra yenilgi yaşadı ve 17 puanda kaldı.

    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Leipzig durdurulamıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.