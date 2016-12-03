Leipzig durdurulamıyor!

Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmada ligde bu sezon mağlubiyet yüzü görmeyen RB Leipzig ile 7 maçtır yenilmeyen Schalke 04 karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip, maçın henüz 2. dakikasında Timo Werner'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Schalke 04, Bosna Hersekli oyuncusu Sead Kolasinac'ın 31. dakikada fileleri havalandırmasıyla beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

RB Leipzig, Kolasinac'ın 47. dakikada kendi kalesine attığı golle bir kez daha öne geçerek karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bundesliga'da üst üste 8. galibiyetini elde eden RB Leipzig, puanını 33'e çıkardı ve namağlup şekilde liderliğini sürdürdü. Schalke 04 ise 7 maç sonra yenilgi yaşadı ve 17 puanda kaldı.