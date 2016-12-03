Leipzig durdurulamıyor!
Almanya Birinci Futbol Ligi'ndeki 13. hafta karşılaşmasında RB Leipzig, sahasında Schalke 04'ü 2-1 mağlup etti.
Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmada ligde bu sezon mağlubiyet yüzü görmeyen RB Leipzig ile 7 maçtır yenilmeyen Schalke 04 karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip, maçın henüz 2. dakikasında Timo Werner'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Schalke 04, Bosna Hersekli oyuncusu Sead Kolasinac'ın 31. dakikada fileleri havalandırmasıyla beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.
RB Leipzig, Kolasinac'ın 47. dakikada kendi kalesine attığı golle bir kez daha öne geçerek karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Bundesliga'da üst üste 8. galibiyetini elde eden RB Leipzig, puanını 33'e çıkardı ve namağlup şekilde liderliğini sürdürdü. Schalke 04 ise 7 maç sonra yenilgi yaşadı ve 17 puanda kaldı.
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:44
- Şenol Güneş'ten paralı tepkiye cevap!
Toplam 9
Yorum
melih Tolgaya yapilan faul kirmizi kart degilmiydi.arkadan adamin ayagina basilmis bilerek
- Şenol Güneş, yine kazanamadı!
Toplam 3
Yorum
bjkli hakem desteginide yeneydiniz koca m unitedi yendiniz gec bu bos laflari
- Quaresma cezalı duruma düştü
Toplam 7
Yorum
saçma sarı kart hakem kimin neyin talimatını aldıysa geldi sarı gösterdi hiç yok yere
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