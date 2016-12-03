 Bundesliga’da 4 değişiklik! – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    Bundesliga’da 4 değişiklik!

    Bundesliga’da 4 değişiklik!
    ALMANYA Futbol Federasyonu'ndan yedek oyuncu devrimi... Federasyon kupa maçları uzarsa 4. oyuncu değişikliğine izin verileceğini duyurdu. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'na talepte bulunulduğu ve kabul edildiği belirtildi.
    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:15
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