Almanya'da 4 oyuncu değişikliğine yeşil ışık
Almanya Futbol Federasyonu (DFB), ülkedeki kupa maçlarının uzatmaya gitmesi durumunda 4. oyuncu değişikliğine izin verileceğini duyurdu.
Açıklamada, yeşil sahalarda bu yönde bir kural değişikliğinin hayata geçirilmesi amacıyla DFB'nin, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'na (IFAB) talepte bulunduğu ve kabul edildiği belirtildi.
Pilot proje kapsamında gerçekleştirilecek söz konusu kural değişikliği, Almanya'daki tüm takımlar için geçerli olacak. Böylece takımların oyuncu değişikliği sayısı, kupada uzatmaya giden maçlarda 3'ten 4'e yükselecek.
Uygulama, erkeklerde 7-8 Şubat 2017'de oynanacak Almanya Kupası 3. tur maçları ile yürürlüğe girecek ve 2017-2018 sezonunda da geçerli olacak. Kadınlarda ise bugün başlayan ve 4 Aralık'ta sona erecek son 16 turu karşılaşmaları ile 21 Aralık'taki üst tur maçlarında uygulanacak.
DFB Başkan Yardımcısı Peter Frymuth, tüm takımların bu uygulamanın faydasını göreceğine inandığını söyledi.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 17:14
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Toplam 14
Yorum
Fenerist o yüzden mi Kadıköyde Feneri Yenelim 1 Şampiyonluk verelim diyorsunuz : D
- Vargas geliyor
Toplam 27
Yorum
korkmaz bu adam golcu deil,paraya kiyip iyi bir golcu almanin zamani gelmedimi.
- Trabzonspor'da kritik toplantı
Toplam 7
Yorum
Aytekin duman Fazla zorlamaya ne gerek varki helva yapacak malzeme yokki ortada yonetici hoca oyuncular al birini vur digerine artik cigerimiz yaniyor
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