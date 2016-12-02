Almanya'da 4 oyuncu değişikliğine yeşil ışık

DFB'den yapılan açıklamaya göre, Almanya Kupası'nda uzatmaya giden karşılaşmalarda 3 oyuncu değiştirme hakkını kullanan takımlar 1 oyuncu daha değiştirebilecek.

Açıklamada, yeşil sahalarda bu yönde bir kural değişikliğinin hayata geçirilmesi amacıyla DFB'nin, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'na (IFAB) talepte bulunduğu ve kabul edildiği belirtildi.

Pilot proje kapsamında gerçekleştirilecek söz konusu kural değişikliği, Almanya'daki tüm takımlar için geçerli olacak. Böylece takımların oyuncu değişikliği sayısı, kupada uzatmaya giden maçlarda 3'ten 4'e yükselecek.

Uygulama, erkeklerde 7-8 Şubat 2017'de oynanacak Almanya Kupası 3. tur maçları ile yürürlüğe girecek ve 2017-2018 sezonunda da geçerli olacak. Kadınlarda ise bugün başlayan ve 4 Aralık'ta sona erecek son 16 turu karşılaşmaları ile 21 Aralık'taki üst tur maçlarında uygulanacak.

DFB Başkan Yardımcısı Peter Frymuth, tüm takımların bu uygulamanın faydasını göreceğine inandığını söyledi.