 Bayern zirve takibini sürdürdü – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    Bayern zirve takibini sürdürdü

    Bayern zirve takibini sürdürdü

    Bundesliga'nın 12. hafta maçında , konuk ettiği 'i 2-1'le geçti.

    Ligde geçen hafta ilk mağlubiyetini yaşayan , 'da milli futbolcu 'nun forma giydiği mücadelede 'i ağırladı.

    Ev sahibi ekip, karşılaşmanın ilk yarım saatlik bölümü tamamlanırken Thiago Alcantara ile öne geçti. Bu gole 5 dakika sonra Hakan Çalhanoğlu cevap verdi ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

    İkinci yarıda sahneye çıkan Mats Hummels, 56. dakikada rakip fileleri havalandırarak Bayern Münih adına Bundesliga'daki ilk golünü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşmayı Bayern Münih 2-1 kazandı.

    Bu sezon ligdeki 3. golüne imza atan Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 90 dakika forma giyerken, Ömer Toprak ise kadroda yer almadı.

    Bundesliga'da 8. galibiyetini elde eden Bavyera ekibi puanını 27'ye çıkardı. Üst üste 2. mağlubiyetini yaşayan Bayer Leverkusen ise 16 puanda kaldı.

    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:05
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