Bayern zirve takibini sürdürdü
Bundesliga'nın 12. hafta maçında Bayern Münih, konuk ettiği Bayer Leverkusen'i 2-1'le geçti.
Ligde geçen hafta ilk mağlubiyetini yaşayan Bayern Münih, Allianz Arena'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği mücadelede Bayer Leverkusen'i ağırladı.
Ev sahibi ekip, karşılaşmanın ilk yarım saatlik bölümü tamamlanırken Thiago Alcantara ile öne geçti. Bu gole 5 dakika sonra Hakan Çalhanoğlu cevap verdi ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.
İkinci yarıda sahneye çıkan Mats Hummels, 56. dakikada rakip fileleri havalandırarak Bayern Münih adına Bundesliga'daki ilk golünü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşmayı Bayern Münih 2-1 kazandı.
Bu sezon ligdeki 3. golüne imza atan Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 90 dakika forma giyerken, Ömer Toprak ise kadroda yer almadı.
Bundesliga'da 8. galibiyetini elde eden Bavyera ekibi puanını 27'ye çıkardı. Üst üste 2. mağlubiyetini yaşayan Bayer Leverkusen ise 16 puanda kaldı.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:05
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Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
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