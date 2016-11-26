Dortmund yara aldı!

Bu sezonun flaş ekiplerinden E.Frankfurt'a konuk olan Dortmund rakibine 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

Eintracht Frankfurt'a galibiyeti getiren goller, 46. dakikada Szabolcs Huszti ve 79. dakikada da Haris Seferovic'ten geldi. B.Dortmund'un tek sayısını 77. dakikada Pierre Aubameyang kaydetti.

Bu sonucun ardından B.Dortmund 21 puanda kalırken, E.Frankfurt puanını 24 yaptı.