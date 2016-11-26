 Dortmund yara aldı! – Fotomaç – 26 Kasım 2016
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    26 Kasım 2016, Cumartesi
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    Dortmund yara aldı!

    Dortmund yara aldı!

    Şampiyonlar Ligi'nde Legia karşında tarihi bir galibiyet alan B.Dortmund, 'ya iyi bir dönüş yapamadı.

    Bu sezonun flaş ekiplerinden E.Frankfurt'a konuk olan Dortmund rakibine 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

    'a galibiyeti getiren goller, 46. dakikada Szabolcs Huszti ve 79. dakikada da Haris Seferovic'ten geldi. B.Dortmund'un tek sayısını 77. dakikada Pierre Aubameyang kaydetti.

    Bu sonucun ardından B.Dortmund 21 puanda kalırken, E.Frankfurt puanını 24 yaptı.

    1. 26 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:00
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