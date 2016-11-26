Dortmund yara aldı!
Şampiyonlar Ligi'nde Legia karşında tarihi bir galibiyet alan B.Dortmund, Bundesliga'ya iyi bir dönüş yapamadı.
Bu sezonun flaş ekiplerinden E.Frankfurt'a konuk olan Dortmund rakibine 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara aldı.
Eintracht Frankfurt'a galibiyeti getiren goller, 46. dakikada Szabolcs Huszti ve 79. dakikada da Haris Seferovic'ten geldi. B.Dortmund'un tek sayısını 77. dakikada Pierre Aubameyang kaydetti.
Bu sonucun ardından B.Dortmund 21 puanda kalırken, E.Frankfurt puanını 24 yaptı.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:00
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Toplam 18
Yorum
Hakan 31 Süper ligde bütün takımlar bizden iyi çıkıyor ne zaman kontra atak oynayabilen bi takım olacaz merak ediyorum saygılar...
- Quaresma sarıda geçti!
Toplam 44
Yorum
BJK 1903 ya bu fenerller ne komik hala sacma sapan yorum yapiyorlar cüneyt cakiri elestiriyorlar neymis efendim BESIKTAS hakemle bile basaksehiri yenemedi iyide arkadaslar bu sacma yorumu yapiyorsunuzda siz basaksehire yenilince hakem sayesindemi yenildiniz veya gs evinde yenilince basaksehire noldu hakem sayesindemi yenildiler yok adamlar top oynuyor HELAL olsun fb ve gs gibi aglamiyorlar adamca cikip maclarini oynuyorlar ve su an bence liderligide hak ediyorlar fazlasiyla bence.
- Öpücük tartışması!
Toplam 1
Yorum
Emre Oooooo marcelo noluyoruz
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