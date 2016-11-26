Bayern zirve takibini sürdürdü
Bundesliga'nın 12. hafta maçında Bayern Münih, konuk ettiği Bayer Leverkusen'i 2-1'le geçti.
Ligde geçen hafta ilk mağlubiyetini yaşayan Bayern Münih, Allianz Arena'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği mücadelede Bayer Leverkusen'i ağırladı.
Ev sahibi ekip, karşılaşmanın ilk yarım saatlik bölümü tamamlanırken Thiago Alcantara ile öne geçti. Bu gole 5 dakika sonra Hakan Çalhanoğlu cevap verdi ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.
İkinci yarıda sahneye çıkan Mats Hummels, 56. dakikada rakip fileleri havalandırarak Bayern Münih adına Bundesliga'daki ilk golünü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşmayı Bayern Münih 2-1 kazandı.
Bu sezon ligdeki 3. golüne imza atan Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 90 dakika forma giyerken, Ömer Toprak ise kadroda yer almadı.
Bundesliga'da 8. galibiyetini elde eden Bavyera ekibi puanını 27'ye çıkardı. Üst üste 2. mağlubiyetini yaşayan Bayer Leverkusen ise 16 puanda kaldı.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:57
- Quaresma sarıda geçti!
Toplam 28
Yorum
Can Size yenmek için algı operasyonuna gerek yok canım benim kendinizi nimetten saymayın :D
- Quaresma sarıda geçti!
Toplam 28
Yorum
Ugur Quaresma'yı sevenler BEşiktaşı tutmasın abi. Yok kadıköyde yıldız izleyeceklermiş te yok bilmem ne. Hasta beşiktaşlıyım ve Quaresmadan nefret ediyorum. Takım oyununu bozuyor, pası asla ilk anda atmıyor, çoğu zaman hiç atmıyor zaten, okadar topla ben oynasam onun iki katı asist yaparım.
- van Bronckhorst'tan F.Bahçe yorumu
Toplam 13
Yorum
Fener17 Hoca ancak kendini tatmin etmeye calisiyor :))
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