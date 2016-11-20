Yunus Mallı atmaya devam ediyor
Bundesliga'nın 11. haftasında Freiburg'u konuk eden Mainz 05, Yunus Mallı'nın 1 gol, 2 asist yaptığı maçta rakibini 4-2 yendi.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 11. haftasında Mainz 05, milli oyuncu Yunus Mallı'nın 1 gol, 2 asist ürettiği karşılaşmada evinde Freiburg'u 4-2 mağlup etti.
Bundesliga'da geçen haftayı puansız kapatan takımlardan Mainz 05 ile Freiburg, Opel Arena'da karşı karşıya geldi.
Mainz 05, ilk yarısını 2-0 üstün tamamladığı karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Niko Bungert, 20. dakikada penaltıdan Yunus Mallı, 82. dakikada Stefan Bell ve 90+5. dakikada Karim Onisiwo kaydetti. Freiburg'un golleri ise 67. dakika Vincenzo Grifo ve 85. dakikada Nils Petersen'den geldi.
Yunus Mallı, fileleri havalandırmasının yanı sıra takımının kaydettiği gollerden ikisinin asistini yaparak galibiyette önemli rol oynadı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Mainz 05 formasıyla ligde şu ana kadar çıktığı 11 maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Freiburg'da görev yapan diğer milli futbolcu Çağlar Söyüncü, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.
Bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde eden Mainz 05, puanını 17'ye çıkardı. Üst üste 2. mağlubiyetini yaşayan Freiburg ise 15 puanda kaldı.
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:03
- İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe 11'i
Toplam 2
Yorum
Muhabbet Bruma ve Sinan gümüş u kanatlara koymazsan hoca falan değilsin Riekerink.. Bu maç kontratak maçı. Sneijder ve Eren oynamali. Muslera--Sabri,Serdar,Hakan,Carole---- Tolga, Selçuk---Bruma,Sneijder,Sinan Gümüş --- Eren... 11 budur Galatasaray rahat kazanır.
- Futbol bayramı
Toplam 1
Yorum
derbi Çekirdekleri hazırlayın, yarın ligin zirvesi açısından "derbi" diyebileceğimiz bir maç var. Eskişehir- Yeni Malatyaspor..kaçırmamak lazım :)
- 950 milyon liralık derbi
Toplam 9
Yorum
Ali Bruma değer tablosunda kendine yer bulamamış ne öldü mü bu çocuk benim bildiğim onun piyasa değeri sezon başı 75 milyondu şimdi ise 120 150 arası paha biciliyordu :)
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