Yunus Mallı atmaya devam ediyor

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 11. haftasında Mainz 05, milli oyuncu Yunus Mallı'nın 1 gol, 2 asist ürettiği karşılaşmada evinde Freiburg'u 4-2 mağlup etti.

Bundesliga'da geçen haftayı puansız kapatan takımlardan Mainz 05 ile Freiburg, Opel Arena'da karşı karşıya geldi.

Mainz 05, ilk yarısını 2-0 üstün tamamladığı karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Niko Bungert, 20. dakikada penaltıdan Yunus Mallı, 82. dakikada Stefan Bell ve 90+5. dakikada Karim Onisiwo kaydetti. Freiburg'un golleri ise 67. dakika Vincenzo Grifo ve 85. dakikada Nils Petersen'den geldi.

Yunus Mallı, fileleri havalandırmasının yanı sıra takımının kaydettiği gollerden ikisinin asistini yaparak galibiyette önemli rol oynadı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Mainz 05 formasıyla ligde şu ana kadar çıktığı 11 maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Freiburg'da görev yapan diğer milli futbolcu Çağlar Söyüncü, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde eden Mainz 05, puanını 17'ye çıkardı. Üst üste 2. mağlubiyetini yaşayan Freiburg ise 15 puanda kaldı.