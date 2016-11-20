 Dortmund Bayern Münih'i tek golle yıktı – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Dortmund Bayern Münih'i tek golle yıktı

    Dortmund Bayern Münih'i tek golle yıktı

    Bundesliga'nın 11. haftasında Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Haftanın en önemli maçında Borussia Dortmund, Bayern Münih'i 1-0 mağlup etti.

    Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 11. dakikada Pierre Aubameyang kaydetti. Dortmund'da milli oyuncularımızdan Emre Mor maç kadrosunda yer almazken Nuri Şahin maçı yedek kulübesinde tamamladı.

    Bu galibiyetin ardından Borussia Dortmund puanını 21'e çıkardı. Bayern Münih ise 24 puanda kaldı. Bayern Münih'in puan kaybetmesiyle RB Leipzig Bundesliga'da haftayı 27 puanla lider tamamladı.

    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:56
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