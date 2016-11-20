Dortmund Bayern Münih'i tek golle yıktı
Bundesliga'nın 11. haftasında Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Haftanın en önemli maçında Borussia Dortmund, Bayern Münih'i 1-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 11. dakikada Pierre Aubameyang kaydetti. Dortmund'da milli oyuncularımızdan Emre Mor maç kadrosunda yer almazken Nuri Şahin maçı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu galibiyetin ardından Borussia Dortmund puanını 21'e çıkardı. Bayern Münih ise 24 puanda kaldı. Bayern Münih'in puan kaybetmesiyle RB Leipzig Bundesliga'da haftayı 27 puanla lider tamamladı.
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:56
- İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe 11'i
Toplam 2
Yorum
Muhabbet Bruma ve Sinan gümüş u kanatlara koymazsan hoca falan değilsin Riekerink.. Bu maç kontratak maçı. Sneijder ve Eren oynamali. Muslera--Sabri,Serdar,Hakan,Carole---- Tolga, Selçuk---Bruma,Sneijder,Sinan Gümüş --- Eren... 11 budur Galatasaray rahat kazanır.
- Futbol bayramı
Toplam 1
Yorum
derbi Çekirdekleri hazırlayın, yarın ligin zirvesi açısından "derbi" diyebileceğimiz bir maç var. Eskişehir- Yeni Malatyaspor..kaçırmamak lazım :)
- 950 milyon liralık derbi
Toplam 9
Yorum
Ali Bruma değer tablosunda kendine yer bulamamış ne öldü mü bu çocuk benim bildiğim onun piyasa değeri sezon başı 75 milyondu şimdi ise 120 150 arası paha biciliyordu :)
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