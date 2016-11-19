 Leipzig liderliğe kuruldu! – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    liderliğe kuruldu!

    Leipzig liderliğe kuruldu!

    'nın 11. hafta açılış müsabakasında sezonun flaş ekibi RB , 'e konuk oldu.

    Kıran kırana geçen mücadelede 2 kere mağlup duruma düşmesine rağmen deplasmanda Leverkusen'i 4. dakikada Julian Baumgartlinger (k.k.), 67'de Emil Forsberg ve 81'de Willi Orban'ın attığı gollerle 3-2 mağlup etmeyi başardı. Ev sahibi ekibin golleri 2. dakikada Kevin Kampl ve 45. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Julian Brandt'tan geldi.

    Bu sonuçla puanını 27'ye yükselten Leipzig, Bayern Münih'in 3 puan önünde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bayer Leverkusen ise 16 puanla 8. sırada kaldı.
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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