Dortmund Bayern Münih'i tek golle yıktı
Bundesliga'nın 11. haftasında Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Haftanın en önemli maçında Borussia Dortmund, Bayern Münih'i 1-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 11. dakikada Pierre Aubameyang kaydetti. Dortmund'da milli oyuncularımızdan Emre Mor maç kadrosunda yer almazken Nuri Şahin maçı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu galibiyetin ardından Borussia Dortmund puanını 21'e çıkardı. Bayern Münih ise 24 puanda kaldı. Bayern Münih'in puan kaybetmesiyle RB Leipzig Bundesliga'da haftayı 27 puanla lider tamamladı.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:52
- "Bizi alakadar etmiyor"
Toplam 7
Yorum
baron Bjk ye ezik diyen arkadas puan cetveline bak sirana bak ondan snra yorum yap kume dusmemeye oynuyosunuz farkindamisin .kume dusme ihtimaliniz sampiyon olmaktan cok cok daha fazla
- Beşiktaş Adana'dan lider dönüyor
Toplam 9
Yorum
isminiz İşine bak kardeşim kıskanma tmmmi
- Beraberliği kesinlikle istemiyorum
Toplam 9
Yorum
kupa Maçın nerede oynanacağına Federasyon karar verdi.GS değil.Maçın kadıköy de oynanmasına GS karar vermedi.Bu sevinç niye acaba ?
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