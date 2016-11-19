Bundesliga'da Leipzig fırtınası

Deplasmanda oynadığı Bayer Leverkusen karşısında, iki kez geriye düşmesine rağmen mücadeleden 3-2 galip ayrılan Leipzig, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Kırmızı-beyazlı ekip, 27 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Leipzig, Bundesliga'ya yükselen takımlar arasında ilk yılında en iyi sezon başlangıcı yapan takım olarak futbolseverlerin dikkatini çekti.

Yenilmezlik serisini 11'e çıkardı

Ligde üst üste 5 maçını kazanan Leipzig, seriyi deplasmanda Bayer Leverkusen karşısında da sürdürdü. Maçın 2. dakikasında 1-0 yenik duruma düşen Leipzig, 4. dakikada Julian Baumgartlinger ile skoru eşitledi. İlk yarının bitimine saniyeler kala Julian Brandt'ın golüne engel olamayan Leipzig, soyunma odasına 2-1 mağlup gitti.

54. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı kaçırdığı karşılaşmada Leipzig'e beraberliği getiren gol, 67. dakikada Emil Forsberg'den geldi. 81. dakikada Willi Orban'ın kaydettiği golle Leipzig maçı 3-2 kazandı ve ligde 10 maçlık yenilmezlik serisini 11'e çıkardı.

Bundesliga'da fırtına gibi esiyor

Leipzig, Bundesliga'daki ilk maçını Hoffenheim deplasmanında oynadı. Karşılaşmada iki kez yenik duruma düşen Leipzig, 90. dakikada kaydettiği golle maçtan 2-2 berabere ayrıldı.

Lige 1 puan alarak başlayan kırmızı-beyazlı ekip, 2. hafta maçında evinde şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen Borussia Dortmund'u ağırladı. Dortmund'ta Emre Mor ve Nuri Şahin'in forma giymediği maçta Leipzig, zorlu rakibini tek golle geçmeyi başardı ve Bundesliga'da ilk galibiyetini aldı.

Sonraki haftalarda da form grafiğini sürekli yükselten Leipzig, Hamburg'u 4-0, Augsburg'u 2-1, Wolfsburg'u 1-0, Werder Bremen ve Mainz 05'i 3-1 ve Darmstadt'ı 2-0 mağlup ederken, Mönchengladbach ve Köln'le ise 1-1 berabere kaldı.

Bundesliga'da mağlubiyet yüzü görmedi

Leipzig, bu sonuçların ardından Bundesliga'da bu sezon 11 maçın 8'ini kazanırken, 3 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

Bileği bükülmeyen Bundesliga ekibi, 11 haftada 23 gol attı ve kalesinde 9 gol gördü. Kırmızı-beyazlı ekip, son galibiyetinin ardından 27 puan ve maç fazlasıyla zirvede yer alıyor.

İki oyuncusu ön plana çıktı

Takımda en göze çarpan oyuncular Alman forvet Timo Werner ile İsveçli orta saha oyuncusu Emil Forsberg. İki oyuncu, Leipzig'in attığı 23 golün 19'una doğrudan katkı yaptı.

20 yaşındaki Werner 5 gol ve 3 asist, 25 yaşındaki Forsberg ise 6 asistin yanı sıra 5 kez de fileleri havalandırarak takımının hücum hattını taşıyan oyuncular oldu.

7 yıl önce kuruldu, şampiyonluğa oynuyor

Almanya'da oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla adından en çok söz edilen takım konumuna gelen Leipzig, kuruluş hikayesiyle de dikkat çekiyor.

Beşinci ligdeki SSV Markranstadt Kulübünün lisansını alıp içecek markası Red Bull'un desteğiyle 19 Mayıs 2009 yılında kurulan Doğu Almanya ekibi, Almanya Futbol Federasyonunun (DFB) reklam kuralları gereği kulübün sahibi Red Bull'un adını kullanamadı. Bunun yerine çimen üstünde topla oynanan spor anlamına gelen ve Red Bull'un baş harfleriyle aynı olan "RasenBallsport" ismini kullandı.

Yeni kurulduğu dönemde Almanya 5. Ligi'nde mücadele etmeye başlayan Leipzig, 30 maçta 26 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle kuruluşunun ilk yılında bölgesel lige yükselmeyi başardı. 7 yıl gibi kısa bir sürede üst basamaklara bir bir tırmanan kırmızı-beyazlı ekip, bu yıl tarihinde ilk kez Bundesliga'ya yükseldi.

Geçen sezon Beşiktaş'tan transfer edilen Atınç Nukan, Alman ekibinin Bundesliga'ya yükseldiği kadroda da yer alıyordu. Ancak bekleneni veremeyen ve istediği kadar ilk 11'de şans bulamayan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon başında yeniden Beşiktaş'a kiralanmıştı.