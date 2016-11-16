Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, bu sezon başında İzmir ekibinden Freiburg'a transfer olan Çağlar Söyüncü'nün Freiburg, Hoffenheim, Stuttgart, Aarau, Friedschafen ve Basel ile maçlar oynamak üzere Almanya'da bulunan Altınordu 15 ve 17 yaş altı takımı oyuncularıyla bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağlar Söyüncü, genç oyunculara çeşitli tavsiyelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Bugün Bundesliga'da oynuyorsam, bunu Altınordu'da sistemin bir parçası olmama, çok çalışmama, inanmaya ve disiplinime borçluyum. Sizler de benimle aynı yolda yürüyorsunuz. Bir gün A takım forması giyip borcunuzu ödedikten sonra kulübün misyonuna uygun olarak transfer yapacaksınız. Şunu hiç unutmayın, iyi insan ve iyi vatandaş olmadan iyi futbolcu olamazsınız. Freiburg'a geldikten sonra bunun önemini çok daha iyi kavradım."