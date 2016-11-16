"Bugün Bundesliga’da oynuyorsam..."
Almanya Bundesliga takımlarından Freiburg'da forma giyen Çağlar Söyüncü, yurt dışına transferini Altınordu’da çok çalışmasına, inanmasına ve disiplinine borçlu olduğunu söyledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağlar Söyüncü, genç oyunculara çeşitli tavsiyelerde bulunarak, şunları kaydetti:
"Bugün Bundesliga'da oynuyorsam, bunu Altınordu'da sistemin bir parçası olmama, çok çalışmama, inanmaya ve disiplinime borçluyum. Sizler de benimle aynı yolda yürüyorsunuz. Bir gün A takım forması giyip borcunuzu ödedikten sonra kulübün misyonuna uygun olarak transfer yapacaksınız. Şunu hiç unutmayın, iyi insan ve iyi vatandaş olmadan iyi futbolcu olamazsınız. Freiburg'a geldikten sonra bunun önemini çok daha iyi kavradım."
- 16 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 14:14
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......... SİZ Mİ. HER ŞEYİ LENS VE MEHMET TOPAL A BAĞLIYORLAR SENİN HABERİN YOK MU ATIF. SEN NE SÖYLEDİĞİNİ BİLMİYORSUN. O ZAMAN NİYE AVRUPA KADROSUNDA YOKSUN.
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