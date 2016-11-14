"Bu bir şaka değil"
Jamaikalı atlet Usain Bolt, Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund ile antrenmana çıkacak.
Usain Bolt'un, Borussia Dortmund'un yönetiminde yer alan Puma CEO'su Björn Gulden'e de sık sık Alman kulübüyle antrenmana çıkıp çıkmayacağını sorduğu ifade edildi.
Konuyla ilgili The Guardion'a röportaj veren Usain Bolt ise, "Ben ve temsilcilerim atletizmden futbola geçmemin mümkün olup olmadığını konuşuyoruz. Fitim, hızlıyım, top kontrolüm iyi ve oyunu anlayabiliyorum. Neler olacak, göreceğiz" şeklinde konuştu.
Kariyerinde 23 birinciliği bulunan Usain Bolt, 2008 Pekin Olimpiyatları, 2009-2011 Dünya Atletizm Şampiyonası ve 2012 Londra Olimpiyatları'nda toplam 8 dünya rekoru elde etti. Bolt'un aynı zamanda kariyerinde 4 tane de Olimpiyat rekoru bulunuyor. 2016 Rio Olimpiyatları'nda atletizm erkekler 100 metrede altın madalya kazanan Bolt, bu kategoride olimpiyat tarihinde üst üste 3. kez madalya kazanan tek sporcu olarak tarihe geçmişti.
- 14 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 12:44
- Güneş’ten fırça
Toplam 12
Yorum
hehe sen kendini avut sadece 4 maç hakemsiz oynayın ne olduğunu görürsün avrupa diyorsun geçen maçtada hakem olmasa gol atamayacaktın gol pnltdan
- Sağ bek düşündürüyor
Toplam 4
Yorum
keita o bölge lanetli abi şu sabriyi kovun ve ya tutarsa transferi yapmayın artık Maxi Pereira alınmalıydı zamanında hamza yüzünden oda yalan oldu
- Sow garanti
Toplam 3
Yorum
isminiz Arkadas yemisim topali lensi biz alex si emresiz raulsuz yendik la suanda stoch alper aatif sow robin salih fernandao emenike yani ( forvet ve 2 ortasaha souza haric forvetler ortasaha ve forvet gibi oyniyacak 2li ortasahada cift yönlu oyniyacak 45 dk icinde 1 2 atip biten defansa hayvan gibi olan kafa vurusu yapabilen fernandao emenikeyi alip bide ortasahadan alperi yada aatifi yada salihi oyniyabi cikarip neuster yada stochu sokarsin kontradan stoch varsa yoksa ortadan souAyi fernandaoyu emenikeyi icee koyar topu gondeririz olursa 3 4 5 olur ) ama ilk yarida mac bitmeli
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