Gollü mücadeleyi Leverkusen kazandı
Bayer Leverkusen'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kırmızı-siyahlıların sahasında Darmstadt 98'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü kaydetti.
BayArena'da oynanan maçta Leverkusen ekibinin gollerini 32. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 56. dakikada Julian Brandt ve 69. dakikada Charles Aranguiz kaydetti. Darmstadt 98'in golleri ise 47. dakikada Antonio Colak ve 85. dakikada Mario Vrancic'ten geldi.
İlk 11'de sahaya çıkan milli futbolculardan Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika forma giydiği karşılaşmada, Ömer Toprak ise 84 dakika görev yaptı.
Üst üste 2. galibiyetini alan Bayer Leverkusen puanını 16'ya çıkartırken, bu sezonki 6. mağlubiyetini yaşayan Darmstadt 98 ise 8 puanda kaldı.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:36
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
Gollü mücadeleyi Leverkusen kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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