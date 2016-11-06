 Gollü mücadeleyi Leverkusen kazandı – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Gollü mücadeleyi kazandı

    Gollü mücadeleyi Leverkusen kazandı

    Bayer 'de forma giyen milli futbolcu , kırmızı-siyahlıların sahasında 98'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü kaydetti.

    'da oynanan maçta ekibinin gollerini 32. dakikada , 56. dakikada Julian Brandt ve 69. dakikada Charles Aranguiz kaydetti. 98'in golleri ise 47. dakikada Antonio Colak ve 85. dakikada Mario Vrancic'ten geldi.

    İlk 11'de sahaya çıkan milli futbolculardan Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika forma giydiği karşılaşmada, Ömer Toprak ise 84 dakika görev yaptı.

    Üst üste 2. galibiyetini alan Bayer Leverkusen puanını 16'ya çıkartırken, bu sezonki 6. mağlubiyetini yaşayan Darmstadt 98 ise 8 puanda kaldı.

    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:36
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