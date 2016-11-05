Mario Gomez kendine geldi!
Beşiktaş'la geçen sezon şampiyonluk yaşadıktan sonra Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'a transfer olan Mario Gomez, Freiburg'a patladı. Alman yıldız deplasmanda oynanan maçta 2 gol birden attı.
Wolfsburg forması altında geride kalan sürede ligde 1, kupada 1 gol atabilen Gomez, Freiburg deplasmanında Beşiktaş'taki günlerine döndü. Golcü oyuncu mücadelenin ilk yarısında 1, 2. yarısında 1 gol olmak üzere toplam 2 gol birden atmayı başardı. Mücadeleyi Wolfsburg 3-0 kazandı. Freiburg'da Christian Günter kırmıza kartla oyun dışı kaldı.
Gomez, karşılaşmanın 83. dakikasında oyundan çıkarken, Alman ekibinin son golü, 86. dakikada penaltıdan Ricardo Rodriquez'den geldi.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:51
- Aslan 'arazi' oldu
Toplam 27
Yorum
Hüseyin ayyıldız Semih,sabri ve carole nin oyuna katkıları sıfır. Selçuk tolga sürekli yana ve geriye oynamakta.schinerder her topu kaptırmakta.ordan burdan eskiye özlem saçma vuruşlarda Eren yatmaya başkadı.podolski tank gibi. Yanlış anlsşılmasın tank gibi ağır.bir bruma bazen yasin kaleye gidebilen yegane oyuncular.yedek kulubesine bakıyorsun afam yok. Karabük antalya adana ve gençler maçı şans ile alındı Takım o kadar yavaş oynuyorki çayımı yenileyip geliyorum top hala bizim sahada yana geriye oynanmakta. Sabri orta yapar dışarı gidet. Carole adam geçemez yaptığı her ırta rakibe çarpar daha doğrusu adam geçemefiği için topu adamın içinden geçirmeye çalışır. Bu takımdan cacık bile olmaz.görün bakın dahada kötüye gidecek
- Hamzaoğlu: “Ligimiz oldukça renkli geçiyor”
Toplam 1
Yorum
.......... SEN KESİN FB İÇİN ÇALIŞMIŞINDIR. SENİN ÖNCELİĞİN FB HAMZA. GÖRECEĞİZ BURSA-- FB MAÇINDA.. O ZAMANDA LİG ÇOK RENKLİ OLACAK SEN HİÇ MERAK ETME.
- Arda Turan Milli Takıma geri döndü
Toplam 11
Yorum
Aslan SELCUK ANGI PERFORMANSINA GÖRE SECILDI?
Mario Gomez kendine geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.