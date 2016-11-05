 Mario Gomez kendine geldi! – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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HEPSİ
    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    kendine geldi!

    Mario Gomez kendine geldi!

    Beşiktaş'la geçen sezon şampiyonluk yaşadıktan sonra Bundesliga ekiplerinden 'a transfer olan , 'a patladı. Alman yıldız deplasmanda oynanan maçta 2 gol birden attı.

    Wolfsburg forması altında geride kalan sürede ligde 1, kupada 1 gol atabilen Gomez, Freiburg deplasmanında Beşiktaş'taki günlerine döndü. Golcü oyuncu mücadelenin ilk yarısında 1, 2. yarısında 1 gol olmak üzere toplam 2 gol birden atmayı başardı. Mücadeleyi Wolfsburg 3-0 kazandı. Freiburg'da Christian Günter kırmıza kartla oyun dışı kaldı.

    Gomez, karşılaşmanın 83. dakikasında oyundan çıkarken, Alman ekibinin son golü, 86. dakikada penaltıdan Ricardo Rodriquez'den geldi.

    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:51
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