Mario Gomez kendine geldi!

Beşiktaş'la geçen sezon şampiyonluk yaşadıktan sonra Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'a transfer olan Mario Gomez, Freiburg'a patladı. Alman yıldız deplasmanda oynanan maçta 2 gol birden attı.



Wolfsburg forması altında geride kalan sürede ligde 1, kupada 1 gol atabilen Gomez, Freiburg deplasmanında Beşiktaş'taki günlerine döndü. Golcü oyuncu mücadelenin ilk yarısında 1, 2. yarısında 1 gol olmak üzere toplam 2 gol birden atmayı başardı. Mücadeleyi Wolfsburg 3-0 kazandı. Freiburg'da Christian Günter kırmıza kartla oyun dışı kaldı.



Gomez, karşılaşmanın 83. dakikasında oyundan çıkarken, Alman ekibinin son golü, 86. dakikada penaltıdan Ricardo Rodriquez'den geldi.