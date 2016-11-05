Gollü mücadeleyi Leverkusen kazandı
Bayer Leverkusen'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kırmızı-siyahlıların sahasında Darmstadt 98'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü kaydetti.
BayArena'da oynanan maçta Leverkusen ekibinin gollerini 32. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 56. dakikada Julian Brandt ve 69. dakikada Charles Aranguiz kaydetti. Darmstadt 98'in golleri ise 47. dakikada Antonio Colak ve 85. dakikada Mario Vrancic'ten geldi.
İlk 11'de sahaya çıkan milli futbolculardan Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika forma giydiği karşılaşmada, Ömer Toprak ise 84 dakika görev yaptı.
Üst üste 2. galibiyetini alan Bayer Leverkusen puanını 16'ya çıkartırken, bu sezonki 6. mağlubiyetini yaşayan Darmstadt 98 ise 8 puanda kaldı.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:21
- Çebi: “Her canı yanan hakemlerden başlıyor”
Toplam 10
Yorum
oyun hakem hatası kime olursa olsun kazanıyorlarsa haklılar !!!!! bu günde öyle bir maç oldu Türkiye de kural kazanan haklıdır.
- Sneijder patlaması!
Toplam 41
Yorum
isminiz Kadro kumasini bilmiyorlar Defans cavanda semih aziz carolien tolga jeosu sinan bruma derdiyok muslera podolski
- Çebi: “Her canı yanan hakemlerden başlıyor”
Toplam 10
Yorum
Soner baki Başkan macı bjk kazanmadı hakem kazandı.desen seni anlarım bjk kazandı dersen futbol bilgini istersen tekrar gözden geçir derim.
Gollü mücadeleyi Leverkusen kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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