Bayern evinde kazanamadı!
Bundesliga'nın 10. haftasında Bayern Münih, konuk ettiği Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı.
Allianz Arena'da oynanan müsabakada Hoffenheim'ın golünü 15. dakikada Türk asıllı oyuncu Kerem Demirbay kaydederken, Bayern Münih'in golünü ise 34. dakikada Steven Zuber kendi kalesine attı.
Kerem Demirbay, ligde çıktığı 8. maçında 3. golüne ulaştı.
Bu sezon üçüncü kez berabere kalan Bayern Münih, puanını 24'e yükseltti ve namağlup liderliğini sürdürdü. Bundesliga'da henüz mağlubiyeti bulunmayan Hoffenheim ise puanını 20'ye çıkardı.
Öte yandan Bavyera ekibi, denizlerin korunmasına dikkat çekmek amacıyla karşılaşmada, okyanustan toplanan plastik atıklardan geri dönüşüm yöntemiyle üretilen formalarla mücadele etti.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:19
- Çebi: “Her canı yanan hakemlerden başlıyor”
Toplam 10
Yorum
oyun hakem hatası kime olursa olsun kazanıyorlarsa haklılar !!!!! bu günde öyle bir maç oldu Türkiye de kural kazanan haklıdır.
- Sneijder patlaması!
Toplam 41
Yorum
isminiz Kadro kumasini bilmiyorlar Defans cavanda semih aziz carolien tolga jeosu sinan bruma derdiyok muslera podolski
- Çebi: “Her canı yanan hakemlerden başlıyor”
Toplam 10
Yorum
Soner baki Başkan macı bjk kazanmadı hakem kazandı.desen seni anlarım bjk kazandı dersen futbol bilgini istersen tekrar gözden geçir derim.
Bayern evinde kazanamadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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