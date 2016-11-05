 Bayern evinde kazanamadı! – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    Bayern evinde kazanamadı!

    Bayern evinde kazanamadı!

    'nın 10. haftasında , konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı.

    Allianz Arena'da oynanan müsabakada 'ın golünü 15. dakikada Türk asıllı oyuncu kaydederken, 'in golünü ise 34. dakikada Steven Zuber kendi kalesine attı.

    Kerem Demirbay, ligde çıktığı 8. maçında 3. golüne ulaştı.

    Bu sezon üçüncü kez berabere kalan Bayern Münih, puanını 24'e yükseltti ve namağlup liderliğini sürdürdü. 'da henüz mağlubiyeti bulunmayan Hoffenheim ise puanını 20'ye çıkardı.

    Öte yandan Bavyera ekibi, denizlerin korunmasına dikkat çekmek amacıyla karşılaşmada, okyanustan toplanan plastik atıklardan geri dönüşüm yöntemiyle üretilen formalarla mücadele etti.

    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:19
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