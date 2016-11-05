 Aubameyang çoştu! – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    Aubameyang çoştu!

    Aubameyang çoştu!

    'un Gabonlu futbolcusu , deplasmanda 'u 5-2 yendikleri karşılaşmada ilk 48 dakika içinde 4 gol kaydetti.

    Sarı-siyahlıları üç puana ulaştıran golleri 4, 23, 27 ve 48. dakikalarda Aubameyang ve 76. dakikada Ousmane Dembele kaydetti. Ev sahibi ekibin gollerini ise 55 ve 81. dakikalarda Nicolai Müller attı.

    Karşılaşmada 68 dakika forma giyen Borussia Dortmundlu milli futbolcu , ikinci golün asistini yaptı.

    'da 4 maç aradan sonra galip gelen , puanını 18'e çıkarttı. Henüz galibiyetle tanışamayan ise 2 puanda kaldı.

    Öte yandan Bundesliga'da günün diğer karşılaşmasında Augsburg, deplasmanda Ingolstadt'ı son 5 dakikada bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Augsburg'un gollerini 85. dakikada Raul Bobadilla ve 90. dakikada Türk futbolcu Halil Altıntop kaydetti.

    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:24
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