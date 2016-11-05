Aubameyang çoştu!

Sarı-siyahlıları üç puana ulaştıran golleri 4, 23, 27 ve 48. dakikalarda Aubameyang ve 76. dakikada Ousmane Dembele kaydetti. Ev sahibi ekibin gollerini ise 55 ve 81. dakikalarda Nicolai Müller attı.

Karşılaşmada 68 dakika forma giyen Borussia Dortmundlu milli futbolcu Emre Mor, ikinci golün asistini yaptı.

Bundesliga'da 4 maç aradan sonra galip gelen Borussia Dortmund, puanını 18'e çıkarttı. Henüz galibiyetle tanışamayan Hamburg ise 2 puanda kaldı.

Öte yandan Bundesliga'da günün diğer karşılaşmasında Augsburg, deplasmanda Ingolstadt'ı son 5 dakikada bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Augsburg'un gollerini 85. dakikada Raul Bobadilla ve 90. dakikada Türk futbolcu Halil Altıntop kaydetti.