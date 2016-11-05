Aubameyang çoştu!
Borussia Dortmund'un Gabonlu futbolcusu Pierre-Emerick Aubameyang, deplasmanda Hamburg'u 5-2 yendikleri karşılaşmada ilk 48 dakika içinde 4 gol kaydetti.
Sarı-siyahlıları üç puana ulaştıran golleri 4, 23, 27 ve 48. dakikalarda Aubameyang ve 76. dakikada Ousmane Dembele kaydetti. Ev sahibi ekibin gollerini ise 55 ve 81. dakikalarda Nicolai Müller attı.
Karşılaşmada 68 dakika forma giyen Borussia Dortmundlu milli futbolcu Emre Mor, ikinci golün asistini yaptı.
Bundesliga'da 4 maç aradan sonra galip gelen Borussia Dortmund, puanını 18'e çıkarttı. Henüz galibiyetle tanışamayan Hamburg ise 2 puanda kaldı.
Öte yandan Bundesliga'da günün diğer karşılaşmasında Augsburg, deplasmanda Ingolstadt'ı son 5 dakikada bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Augsburg'un gollerini 85. dakikada Raul Bobadilla ve 90. dakikada Türk futbolcu Halil Altıntop kaydetti.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:24
- Aslan 'arazi' oldu
Toplam 27
Yorum
Hüseyin ayyıldız Semih,sabri ve carole nin oyuna katkıları sıfır. Selçuk tolga sürekli yana ve geriye oynamakta.schinerder her topu kaptırmakta.ordan burdan eskiye özlem saçma vuruşlarda Eren yatmaya başkadı.podolski tank gibi. Yanlış anlsşılmasın tank gibi ağır.bir bruma bazen yasin kaleye gidebilen yegane oyuncular.yedek kulubesine bakıyorsun afam yok. Karabük antalya adana ve gençler maçı şans ile alındı Takım o kadar yavaş oynuyorki çayımı yenileyip geliyorum top hala bizim sahada yana geriye oynanmakta. Sabri orta yapar dışarı gidet. Carole adam geçemez yaptığı her ırta rakibe çarpar daha doğrusu adam geçemefiği için topu adamın içinden geçirmeye çalışır. Bu takımdan cacık bile olmaz.görün bakın dahada kötüye gidecek
- Arda Turan Milli Takıma geri döndü
Toplam 11
Yorum
Aslan SELCUK ANGI PERFORMANSINA GÖRE SECILDI?
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