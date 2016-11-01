İşte Alman futbolcunun yeni işi

FIFA Dünya Kupası tarihinin ve Almanya Milli Takımı'nın en skorer futbolcusu Miroslav Klose, aktif spor hayatına 38 yaşında nokta koydu.

Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, 2011 yazında transfer olduğu İtalyan kulübü Lazio'daki sözleşmesi 2015-16 sezonu sonunda biten Klose'nin, 17 yıllık profesyonel futbol kariyerini noktaladığı ifade edildi.

Kariyerine antrenör olarak devam etmek istediği belirtilen 38 yaşındaki eski forvet oyuncusunun, teknik direktörlüğünü Joachim Löw'ün yaptığı Almanya Milli Takımı'nın teknik heyetinde görev yapacağı da kaydedildi.

16 golle FIFA Dünya Kupası tarihinin, 71 golle ise Almanya Milli Takımı'nın en skorer futbolcusu olan Klose, ülkesinin Kaiserslautern ve Werder Bremen takımlarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve 2007'de 15 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Bayern Münih ile ligde 2 kez mutlu sona ulaşan futbolcu, 2011'de bedelsiz olarak imza attığı Lazio formasıyla da İtalya Kupası zaferi yaşamıştı.

2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından bıraktığı Almanya Milli Takımı'nda 137 kez oynayan Klose, 150 kez sahaya çıkan Lothar Matthaus'tan sonra milli formayı en fazla giyen Alman futbolcu olarak da kayıtlara geçti.