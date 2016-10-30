Takım otobüsünün yolunu kestiler!

Volkswagen Arena'da oynanan müsabaka sonrasında yeşil-beyazlı bir grup taraftar, takım otobüsünün çıktığı kapının önünde toplandı.

Wolfsburglu taraftarlar, futbolcuların yüksek ücretler kazanmasına rağmen sahada gereken mücadeleyi göstermedikleri ve alınan kötü sonuçlara tahammül edilemediği yönünde sloganlar attı.

Takımın performansından memnun olmayan taraftarlar, futbolcularla görüşmek istedi. Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Mario Gomez başta olmak üzere bazı oyuncular ise taraftarlarla konuşarak onları sakinleştirmeye çalıştı.

Alman ekibi, bu sezon Bundesliga'da oynadığı 9 karşılaşmada bir galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.